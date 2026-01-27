Gdje se u Europi najviše koristi umjetna inteligencija, a gdje je još uvijek tabu? Evo kako stoji Hrvatska

Drugo, nastavnici, zajedno s ministarstvima obrazovanja država članica, moraju se temeljito posvetiti tome kako AI može pomoći u njihovu svakodnevnom radu, osobito u poučavanju učenika s teškoćama u učenju i invaliditetom (disleksija, diskalkulija, ADHD, autizam i drugi). Ako se to provede kvalitetno, riječ je o velikoj prilici za testiranje novih, personaliziranih pristupa i prilagodbu nastavnih metoda kako bi se postigli najbolji rezultati i za nastavnike i za učenike.