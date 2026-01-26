SDP-ovac o vanjskoj politici
Klisović o Odboru za mir: Gentlemanski klub u koji ulaziš po pozivnici i moraš debelo platiti
SDP-ovac Joško Klisović bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je komentirao Trumpov Odbor za mir, sigurnost Arktika te vanjsku politiku Hrvatske.
Joško Klisović komentirao je formiranje Odbora za mir i rekao da ga to nije iznenadilo: "To je modus operandi Donalda Trumpa. Trebamo li pristati na takvo nešto? To je pitanje naše odluke. Mogu reći što SDP misli o pozivu. Konzultacije se nisu obavile. S obzirom na to da premijer Andrej Plenković nema namjeru započeti konzultacije ili će ih imati pod pritiskom javnosti i pozivom predsjednika, ali važno je da će SDP sigurno imati jasan stav o vanjskopolitičkim pitanjima važnim za budućnost Hrvatske."
"Impotentna vanjska politika"
Dodaje da Hrvatska ima "potpuno impotentnu vanjsku politiku": "Što se tiče Odbora za mir, Hrvatska se treba ljubazno zahvaliti i reći - ne, hvala. Zašto?
Dva su aspekta Odbora za mir - globalni i aspekt Bliskog istoka, Gaze. Globalni - pokušava se stvoriti paralelni sustav u Ujedinjenim narodima. UN je nastao kao organizacija da brine o svjetskom miru i sigurnosti. Svi smo pristali na takav aranžman kako bi osigurali međunarodni mir i sigurnost. Imali smo ga uz pojedine ratove zbog izuzeća velikih sila od pravila UN-a i zaštite njihovih pijuna na terenu. Danas umjesto UN-a trebamo dobiti gentlemanski klub u koji ulaziš po pozivnici i još moraš debelo platiti ako hoćeš stalno članstvo. Time se narušava poredak koji je osigurao kakav takav mir i ulazi se u potpuno nepredvidljivi paralelni sustav za koji ne znamo kako će točno funkcionirati."
"Ne pripadamo tu"
"Što se tiče Gaze tri su grupe države koje će ući u Odbor za mir, ako žele. Prva grupa su SAD, Velika Britanija, Kina, Rusija, Francuska. Mi tu ne pripadamo. Druga grupa su države koje imaju izražen nacionalni interes na Bliskom istoku kao što su Egipat, Saudijska Arabija - ni tu ne pripadamo. Treća grupa država su države poslušnice - male države koje će ući i morati slušati kako bi se većina mogla napraviti, a zauzvrat mogu očekivati, ako se dovoljno umile Donaldu Trumpu, da će dobiti neku uslugu. Mi ne želimo ni takvu Hrvatsku koja nema svoju politiku", kaže.
Klisović je komentirao i SDP-ovu deklaraciju o Arktiku: "Pitanje sigurnosti Arktika je pitanje sigurnosti NATO-a."
"Želimo zajedničku arktičku politiku u Hrvatskoj, da je sukreiraju Vlada i predsjednik te da je zajednički provodimo", dodaje.
Osvrnuo se na budućnost Europske unije i Hrvatske: "Imate situaciju da se u Trebinju gradi novi aerodrom. Sumnjam da je to aerodrom koji je 30 kilometara od Čilipa za potrebe Republike Srpske. Skeptičan sam da to nije ruski projekt - strateški projekt gdje će velike sile dijeliti Balkan i druge dijelove svijeta pa će se po tim objektima vidjeti crte razdjelnice. Vanjska politika djeluje na naše živote. Ljudi, osvijestite se, moramo zauzimati stavove. Ako Vlada neće jer vodi impotentnu i kalkulantsku politiku gdje ne znaš što Vlada misli, onda mora Sabor preuzeti ulogu i dati smjernice da se vidi da netko u ovoj zemlji misli o našoj budućnosti."
"Opet ćemo slušati Beč"
Klisović je vanjsku politike Vlade nazvao "politikom čekanja gospodara": "To nije dobro, imati stav je jako dobro, a način kako ga prezentirati drugima je umijeće. Nemati stav i čekati da ga netko drugi formulira - onda nam ne treba ni Ministarstvo vanjskih poslova, ustavni dio koji se tiče vanjske politike, ne trebam to ništa. Opet ćemo slušati Beč ili nekoga drugoga kao što smo to radili u prošlosti. Imamo svoju državu i pokažimo da smo je u stanju voditi."
