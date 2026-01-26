Dva su aspekta Odbora za mir - globalni i aspekt Bliskog istoka, Gaze. Globalni - pokušava se stvoriti paralelni sustav u Ujedinjenim narodima. UN je nastao kao organizacija da brine o svjetskom miru i sigurnosti. Svi smo pristali na takav aranžman kako bi osigurali međunarodni mir i sigurnost. Imali smo ga uz pojedine ratove zbog izuzeća velikih sila od pravila UN-a i zaštite njihovih pijuna na terenu. Danas umjesto UN-a trebamo dobiti gentlemanski klub u koji ulaziš po pozivnici i još moraš debelo platiti ako hoćeš stalno članstvo. Time se narušava poredak koji je osigurao kakav takav mir i ulazi se u potpuno nepredvidljivi paralelni sustav za koji ne znamo kako će točno funkcionirati."