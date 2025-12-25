Zašto je umjetna inteligencija noćna mora za Europsku uniju?

Jedan od danas popularnih koncepata u Bay Area krugovima jest akceleracionizam. Ta filozofija obuhvaća širok raspon stavova, od uvjerenja da će neregulirani razvoj AI-ja dovesti do tehnološke utopije u kojoj strojevi rješavaju bolesti, do suprotne nade da će AI uništiti demokraciju i stvoriti svijet kojim vlada nekolicina tehnoloških elita. Ovi su pogledi tijekom 20. i 21. stoljeća pridonijeli vrlo različitim regulatornim kulturama u SAD-u i EU-u. Opća uredba o zaštiti podataka, uvedena u EU-u 2018., učvrstila je pravo na privatnost koje u SAD-u ne postoji i ograničila sposobnost tehnoloških tvrtki da prikupljaju i monetiziraju podatke, s velikim posljedicama za njihov rast u Europi.