Google izdao hitno upozorenje za sve koji imaju mobitel ili računalo

"Zlonamjerni akteri distribuiraju štetne aplikacije prerušene u legitimne VPN usluge na raznim platformama kako bi ugrozili sigurnost i privatnost korisnika“, poručuju iz Googlea.

Dodali su i da ti akteri često imitiraju poznate i pouzdane VPN brendove za poslovne ili privatne korisnike ili koriste metode socijalnog inženjeringa, poput seksualno sugestivnih oglasa ili iskorištavanja geopolitičkih događaja, kako bi ciljali ranjive korisnike koji traže siguran pristup internetu, piše Express.