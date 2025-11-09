Oglas

RECEPT

Ja sam pekar i moj kruh od šest sastojaka, koji se gotovo i ne mijesi, ispadne savršeno svaki put

N1 Hrvatska
09. stu. 2025. 22:59
Radim ga godinama i nikada nije podbacio. Uz to, ima malo sastojaka i predstavlja zdraviju varijantu domaćeg kruha, kaže pekar.

"U svijetu prepunom kompliciranih kruhova s kiselim tijestom, ponekad volim vratiti se osnovama – mirisnoj, jednostavnoj štruci od integralnog brašna. Moj omiljeni kruh radi se od mješavine bijelog i integralnog brašna, uz dodatak grubo mljevenog ječmenog slada, a ponekad i zobenih pahuljica. Moj je recept iznimno jednostavan, ne zahtijeva puno mijesenja niti ‘presavijanja’ tijesta“, piše pekarica Sofi Harris za Express, a prenosi nova.rs.

Radim ga godinama i nikada nije podbacio. Uz to, ima malo sastojaka i predstavlja zdraviju varijantu domaćeg kruha. Za ovaj recept trebat će ti kalup za kruh od otprilike 900 g.

Sastojci

  • 500 g brašna za kruh (320 g integralnog i 200 g bijelog)
  • 7 g suhog kvasca
  • 1 žličica soli (ili ½ žličice krupne morske soli)
  • 2 žlice blagoga maslinovog ulja
  • 1 žlica meda
  • 300 ml tople vode

U većoj posudi pomiješaj oba brašna. Stavi kvasac na jednu stranu, a sol na drugu – to je važno jer sol može "ubiti“ kvasac ako dođe u izravan kontakt s njim.

U bokal ulij 300 ml tople vode, dodaj ulje i med te lagano promiješaj. Nije potrebno da se med potpuno otopi.

Ulij tekućinu u brašno i lagano miješaj dok se sastojci ne povežu u tijesto.

Kada se sve sjedini, tijesto mijesi rukama najmanje 12 minuta.

Kad tijesto postane glatko, prebaci ga u nauljeni kalup za kruh (oko 900 g), pospi tankim slojem brašna i prekrij prozirnom folijom.

Ostavi da naraste oko jedan sat, dok se volumen ne udvostruči.

U međuvremenu zagrij pećnicu na 200 °C. Peci kruh 32–35 minuta, dok ne dobije zlatnosmeđu koru.

Nakon pečenja, ostavi kalup nekoliko minuta da se prohladi, zatim pažljivo izvadi kruh i prebaci ga na rešetku da se potpuno ohladi.

