Ja sam pekar i moj kruh od šest sastojaka, koji se gotovo i ne mijesi, ispadne savršeno svaki put
Radim ga godinama i nikada nije podbacio. Uz to, ima malo sastojaka i predstavlja zdraviju varijantu domaćeg kruha, kaže pekar.
"U svijetu prepunom kompliciranih kruhova s kiselim tijestom, ponekad volim vratiti se osnovama – mirisnoj, jednostavnoj štruci od integralnog brašna. Moj omiljeni kruh radi se od mješavine bijelog i integralnog brašna, uz dodatak grubo mljevenog ječmenog slada, a ponekad i zobenih pahuljica. Moj je recept iznimno jednostavan, ne zahtijeva puno mijesenja niti ‘presavijanja’ tijesta“, piše pekarica Sofi Harris za Express, a prenosi nova.rs.
Radim ga godinama i nikada nije podbacio. Uz to, ima malo sastojaka i predstavlja zdraviju varijantu domaćeg kruha. Za ovaj recept trebat će ti kalup za kruh od otprilike 900 g.
Sastojci
- 500 g brašna za kruh (320 g integralnog i 200 g bijelog)
- 7 g suhog kvasca
- 1 žličica soli (ili ½ žličice krupne morske soli)
- 2 žlice blagoga maslinovog ulja
- 1 žlica meda
- 300 ml tople vode
U većoj posudi pomiješaj oba brašna. Stavi kvasac na jednu stranu, a sol na drugu – to je važno jer sol može "ubiti“ kvasac ako dođe u izravan kontakt s njim.
U bokal ulij 300 ml tople vode, dodaj ulje i med te lagano promiješaj. Nije potrebno da se med potpuno otopi.
Ulij tekućinu u brašno i lagano miješaj dok se sastojci ne povežu u tijesto.
Kada se sve sjedini, tijesto mijesi rukama najmanje 12 minuta.
Kad tijesto postane glatko, prebaci ga u nauljeni kalup za kruh (oko 900 g), pospi tankim slojem brašna i prekrij prozirnom folijom.
Ostavi da naraste oko jedan sat, dok se volumen ne udvostruči.
U međuvremenu zagrij pećnicu na 200 °C. Peci kruh 32–35 minuta, dok ne dobije zlatnosmeđu koru.
Nakon pečenja, ostavi kalup nekoliko minuta da se prohladi, zatim pažljivo izvadi kruh i prebaci ga na rešetku da se potpuno ohladi.
