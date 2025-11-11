Milardović: Tko god stoji iza djelovanja ljudi u crnom, on je na tragu rušenja Ustavnog poretka

Politički analitičar i sociolog Anđelko Milardović bio je gost Novog dana kod Tihomira Ladišića gdje je komentirao sve veću radikalizaciju i podjele u društvu. Milardović je odgovorio jesu li nedavni incidenti dio šireg društvenog sustava koji eskalira širom Europe.
"Jedna od mogućih teza je i ta. Sve ovo što se događa nije rezultat nekog spontaniteta nego racionaliteta i u tom pogledu ovo što se događa moglo bi se tumačiti kao dio šireg geopolitičkog spektra u smisli destabilizacije južnog krila Europske unije", kaže Milardović.
Odgovorio je i na pitanje čiji cilj bi bio destabilizacija Hrvatske.
"U globalnom kontekstu ruske agresije na Ukrajinu, cilj je ruskih krugova i ruskih afilicija na Balkanu prije svega Sigurnosno -informativna agencija (BIA). Ruska mreža u vidu ruskoga svijeta ima svoje razgranate pipke diljem Europe. Rusija ide sa strategijom formiranja kulturnih centara i uspostavljanja koncepta "meke moći". To znači da se utjecaji mogu širiti uz pomoć kulture, znanosti i umjetnosti. Kod nas je osnovano osam-devet srpskih kulturnih centara, s tim da ja neman ništa protiv njih ako ispunjavaju svoju izvornu ulogu odnosno ako nisu dio metoda prikrivenog djelovanja", kaže Milardović.
"Ja zauzimam poziciju ustavnog patriotizma. Ova voda koja je prešla branu mora se vratiti, institucije se moraju artikulirati i zaustaviti ovaj tip priče i nasilja. Mi smo na ovaj način zarobljeni prošlošću", dodaje.
Milardović je odgovorio i na pitanje zašto jednom dijelu ljudi u Dalmaciji smeta Srpsko kulturno društvo, ali im ne smeta Seka Aleksić koja je napunila dvoranu u Splitu i to dan nakon prosvjeda.
"Riječ je o društvenoj patologiji. Kako pojedinci mogu oboljeti tako može i cijelo društvo. Hrvatsko društvo je trenutačno bolesno društvo. Politika je u biti bolesna politika", kaže.
Odgovorio je i na pitanje što je izazvalo djelovanje ljudi koji se okupljaju u crnom i pozdravljaju pozdravom "Za dom spremni".
"Tko god bio da bio, on je jednostavno na tragu rušenja Ustavnog poretka", zaključio je Milardović.
