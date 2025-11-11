Milardović: Tko god stoji iza djelovanja ljudi u crnom, on je na tragu rušenja Ustavnog poretka

"U globalnom kontekstu ruske agresije na Ukrajinu, cilj je ruskih krugova i ruskih afilicija na Balkanu prije svega Sigurnosno -informativna agencija (BIA). Ruska mreža u vidu ruskoga svijeta ima svoje razgranate pipke diljem Europe. Rusija ide sa strategijom formiranja kulturnih centara i uspostavljanja koncepta "meke moći". To znači da se utjecaji mogu širiti uz pomoć kulture, znanosti i umjetnosti. Kod nas je osnovano osam-devet srpskih kulturnih centara, s tim da ja neman ništa protiv njih ako ispunjavaju svoju izvornu ulogu odnosno ako nisu dio metoda prikrivenog djelovanja", kaže Milardović.