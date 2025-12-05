problemi s cloudflareom
Opet pale mnoge internetske stranice, pao i Downdetector
Korisnici interneta diljem svijeta prijavljuju prekide u radu platformi koje koriste Cloudflare, među kojima su Zoom, Canva, LinkedIn i DownDetector.
Cloudflare pruža usluge velikom broju poznatih stranica, uključujući Discord, Notion, X, Spotify, Canvu, GitHub i Stack Overflow.
Problemi su pogodili i prodajne platforme – Shopify, Etsy, Wayfair, H&M – kao i pojedine medije, među kojima su Politico, Axios, BBC i drugi.
Čak i DownDetector, stranica koja prati kvarove na internetu i aplikacijama, trenutačno ima poteškoća.
Cloudflare je kompanija koja pomaže gotovo svakoj petoj internetskoj stranici da osigura i upravlja svojim internetskim prometom. Mnoge platforme koje su sada pale koriste njihove poslužitelje.
Krajem studenoga dogodio se sličan kvar na desecima stranica koje koriste Cloudflare, zbog čega se suosnivač i direktor kompanije, Matthew Prince, ispričao „zbog boli koju smo nanijeli internetu“, kako je napisao na blogu.
Tada je prekid rada izazvao pad sustava koji štiti stranice od DDoS napada – pokušaja da se poslužitelj preplavi prometom i onesposobi. Prince je naglasio da taj prethodni incident nije bio posljedica kibernetičkog napada.
Još uvijek nije poznato što je izazvalo današnji prekid.
