Oglas

problemi s cloudflareom

Opet pale mnoge internetske stranice, pao i Downdetector

author
N1 Info
|
05. pro. 2025. 10:28
Unsplash hakeri bolnica
Unsplash/Ilustracija

Korisnici interneta diljem svijeta prijavljuju prekide u radu platformi koje koriste Cloudflare, među kojima su Zoom, Canva, LinkedIn i DownDetector.

Oglas

Cloudflare pruža usluge velikom broju poznatih stranica, uključujući Discord, Notion, X, Spotify, Canvu, GitHub i Stack Overflow.

Problemi su pogodili i prodajne platforme – Shopify, Etsy, Wayfair, H&M – kao i pojedine medije, među kojima su Politico, Axios, BBC i drugi.

Čak i DownDetector, stranica koja prati kvarove na internetu i aplikacijama, trenutačno ima poteškoća.

Cloudflare je kompanija koja pomaže gotovo svakoj petoj internetskoj stranici da osigura i upravlja svojim internetskim prometom. Mnoge platforme koje su sada pale koriste njihove poslužitelje.

Krajem studenoga dogodio se sličan kvar na desecima stranica koje koriste Cloudflare, zbog čega se suosnivač i direktor kompanije, Matthew Prince, ispričao „zbog boli koju smo nanijeli internetu“, kako je napisao na blogu.

Tada je prekid rada izazvao pad sustava koji štiti stranice od DDoS napada – pokušaja da se poslužitelj preplavi prometom i onesposobi. Prince je naglasio da taj prethodni incident nije bio posljedica kibernetičkog napada.

Još uvijek nije poznato što je izazvalo današnji prekid.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ