Pao Starlink, tisuće korisnika ima probleme, najveće posljedice u Ukrajini

Starlink, satelitska internetska usluga u vlasništvu Elona Muska, pretrpjela je u ponedjeljak globalni pad, potvrdila je kompanija na svojoj službenoj stranici. Poremećaj je pogodio korisnike diljem svijeta, a posebno je odjeknuo u Ukrajini, gdje je sustav postao ključan za rad bolnica, škola i vojnih jedinica na prvoj crti

"Starlink je ponovno u kvaru duž cijele bojišnice“, napisao je na Telegramu zapovjednik ukrajinskog dronskog ratovanja Robert „Madyar“ Brovdi. Gotovo sat vremena kasnije objavio je kako se veza "postupno vraća“, iako iz Starlinka još nije stigla službena potvrda potpune obnove, prenosi tportal.

Platforma Downdetector, koja prati prekide u internetskim uslugama, zabilježila je desetke tisuća prijava problema korisnika širom svijeta. Kompanija je priopćila da istražuje uzrok kvara. Ovo je drugi veliki pad u posljednjih nekoliko mjeseci.

Starlink je u Ukrajini zamijenio veći dio uništene komunikacijske infrastrukture i danas održava vezu i za civile i za vojsku. Od početka ruske invazije 2022. godine, Kijev je dobio više od 50 tisuća Starlink terminala, od čega je gotovo 30 tisuća osigurala Poljska.

Reuters je u srpnju 2023. objavio da je milijarder naredio privremenu deaktivaciju pokrivenosti iznad Hersonske oblasti tijekom ukrajinske protuofenzive 2022., što je otvorilo pitanje ranjivosti kritične infrastrukture na odluke privatne kompanije.