Sporno pružanje informacija

Trump šokira novom prijetnjom: Najavljuje nacionalno izvanredno stanje

author
Hina
|
15. ruj. 2025. 08:34
U.S. Immigration and Customs Enforcement officers stand outside an ICE facility, weeks after U.S. President Donald Trump ordered increased federal law enforcement presence
REUTERS/Octavio Jones

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da će proglasiti nacionalno izvanredno stanje i federalizirati Washington D. C. nakon što je gradonačelnica Muriel Bowser rekla da policija neće surađivati ​​s Imigracijskom i carinskom službom (ICE).

Sporno je pružanje informacija o osobama koje ilegalno borave u Sjedinjenim Državama ili ulaze u njih. Najnovija prijetnja Donalda Trumpa nadopunjuje potez koji kritičari smatraju prekoračenjem saveznih ovlasti.

Nekoliko tisuća prosvjednika ovog mjeseca izašlo je na ulice zbog raspoređivanja trupa Nacionalne garde u kolovozu kako bi "ponovno uspostavili zakon, red i javnu sigurnost" u Washingtonu.

"Za samo nekoliko tjedana, grad je procvjetao... Prvi put u nekoliko desetljeća, praktički nema kriminala", napisao je Trump na platformi Truth Social.

Okrivio je "radikalne ljevičarske demokrate" za pritisak na gradonačelnicu Muriel Bowser da obavijesti vladu o nesuradnji s ICE-om.

Nacionalna garda odgovara guvernerima 50 država, osim kada je pozvana u saveznu službu. Nacionalna garda Washingtona izravno odgovara predsjedniku.

Teme
Donald Trump ICE Policija SAD Washington izvanredno stanje

