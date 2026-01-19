Tipka na klimi koja smanjuje račun i održava prostoriju toplom

Iako se oslanjamo na modernu tehnologiju, iskustva starih majstora govore da rijetko tko pročita upute do kraja.
Većina klimu tretirati kao klasičnu grijalicu – uključi se na najjače pa ugasi kad se zagrije prostorija. Međutim, tajna ekonomičnog doma leži u pametnom upravljanju resursima. Stručnjaci upozoravaju da stalno "pokretanje“ kompresora troši najviše energije.
Gdje svi griješimo?
Mnogi korisnici čine kardinalnu pogrešku držeći uređaj u načinu rada koji nije prilagođen vanjskim uvjetima ili stalnim promjenama temperature. Prava istina zapravo leži u tome da inverterske klime najbolje rade kada im se dopusti da same moduliraju snagu.
No ono što mnogi ne primjećuju jest funkcija koja se skriva iza kratica koje često ignoriramo. Riječ je o gumbu koji optimizira rad motora tako da on ne prelazi određeni postotak opterećenja.
Tri ključna koraka za drastičnu uštedu
Pokušajte primijeniti sljedeće:
- Pronađite gumb "ECO“ ili "I-Save“: To je funkcija koja ograničava potrošnju električne energije bez značajnog gubitka toplinskog učinka.
- Ne gasite klimu tijekom dana: Gašenjem i ponovnim uključivanjem kada se zidovi ohlade, prisiljavate uređaj da u prvom satu rada potroši i do tri puta više struje, piše Krstarica.
- Podesite krilca prema dolje: Topli zrak se, prema zakonima fizike, uvijek diže. Ako su krilca postavljena vodoravno, grijete samo strop, dok će vam noge ostati hladne.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
