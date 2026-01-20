"kako da zarađujem više?"
Pitali su AI što bi "obična osoba" trebala učiniti da se obogati: Odgovor ih je iznenadio
Većina nas je barem jednom bila u iskušenju da ChatGPT-u postavi potpuno banalna pitanja poput „kako da se obogatim?“ ili „kako se kuha jaje?“. Ali što se događa kada umjetna inteligencija počne odgovarati poput pravog financijskog savjetnika?
Steven Bartlett nedavno je u svom podcastu The Diary Of A CEO ugostio Jay L. Collinsa, stručnjaka za pasivne prihode, kako bi razgovarali o, kako je to nazvao, „najvećim lažima o investiranju“. Američki autor, poznat po knjizi The Simple Path to Wealth, godinama zagovara skromnu štednju i ulaganje na burzi kao put prema financijskoj sigurnosti, prenosi Nova.rs.
Tijekom razgovora Bartlett je došao na ideju da pita ChatGPT što bi „obična osoba“ trebala učiniti kako bi postala financijski neovisna, a odgovor koji je dobio bio je iznenađujuće blizak Collinsovim stavovima.
Bartlett, koji je vlasnik više kompanija, postavio je pitanje: „Ja sam obična osoba koja zarađuje 50.000 dolara godišnje. Želim u budućnosti biti financijski slobodan. Daj mi odgovor u jednoj rečenici, temeljen na cjelokupnoj svjetskoj mudrosti svih investicijskih stručnjaka ikada.“
Prije toga isto je pitanje postavio Collinsu, koji je odgovorio kratko i jasno: „Izbjegavajte dugove. Živite s manje nego što zarađujete i višak investirajte.“
Zatim je Bartlett otkrio da je ChatGPT dao sljedeći savjet: „Usredotočite se na štednju i dosljedno ulažite u niskotarifne, široko diverzificirane indeksne fondove poput S&P 500, dok živite ispod svojih mogućnosti i dopuštate složenoj kamati da s vremenom odradi svoje.“
Nakon toga postavio je i jedno, kako ga je opisao, „vrlo opće“ dodatno pitanje: „Kako da zarađujem više?“
„Razvijajte svoje vještine“, odgovorio je Collins, dok je Bartlett dodao da je ChatGPT rekao gotovo isto. Prema odgovoru umjetne inteligencije, za veću zaradu treba se usredotočiti na razvoj vještina koje su tražene na tržištu, tražiti prilike za napredovanje u karijeri, istražiti dodatne izvore prihoda ili ulagati u imovinu koja donosi pasivne prihode, poput nekretnina ili dividendi.
Govoreći o tome koje bi u budućnosti mogle biti „visoko tražene vještine“ u eri umjetne inteligencije, Collins je primijetio da je programiranje nekoć bilo izuzetno cijenjeno znanje, ali da, prema njegovu razumijevanju suvremenih trendova, to više nije nužno slučaj. Uz osmijeh je dodao i da mu se čini kao da je AI chatbot „prekopirao“ njegovu knjigu.
Ova tema dolazi u trenutku kada izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman otvoreno govori o zabrinutosti zbog nestajanja radnih mjesta. U gostovanju u emisiji The Tucker Carlson Show rekao je da vjeruje kako će velik dio poslova u korisničkoj podršci, koji se danas obavljaju putem telefona ili računala, biti zamijenjen umjetnom inteligencijom.
Kako je naveo, povijesni podaci pokazuju da se u prosjeku oko 50 posto poslova značajno promijeni svakih 75 godina. Možda ne nestanu u potpunosti, ali se suštinski transformiraju. Prema Altmanovu mišljenju, ono što nas očekuje moglo bi nalikovati trenutku nagle i ubrzane promjene, u kojem će se velik dio tih transformacija dogoditi u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. Ipak, ako se promatra dugoročno, smatra da to neće biti dramatično drugačije od povijesnih trendova.
