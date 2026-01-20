Pitali su AI što bi "obična osoba" trebala učiniti da se obogati: Odgovor ih je iznenadio

Kako je naveo, povijesni podaci pokazuju da se u prosjeku oko 50 posto poslova značajno promijeni svakih 75 godina. Možda ne nestanu u potpunosti, ali se suštinski transformiraju. Prema Altmanovu mišljenju, ono što nas očekuje moglo bi nalikovati trenutku nagle i ubrzane promjene, u kojem će se velik dio tih transformacija dogoditi u vrlo kratkom vremenskom razdoblju. Ipak, ako se promatra dugoročno, smatra da to neće biti dramatično drugačije od povijesnih trendova.