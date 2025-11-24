Velik propust u WhatsAppu, procurili brojevi 3,5 milijardi korisnika

Istraživači sa Sveučilišta u Beču pokazali su kako je moguće sustavno ispitivati milijarde potencijalnih brojeva i potvrđivati aktivne račune brzinom većom od 100 milijuna brojeva na sat i to bez ikakvih ograničenja. Njihova studija provedena između prosinca 2024. i travnja 2025. koristila je alat libphonegen za generiranje realistično strukturiranih brojeva u 245 država. Putem modificiranog otvorenog XMPP klijenta došli su i do javno dostupnih podataka profila, vremena aktivnosti te kriptografskih ključeva, uključujući identity i prekey, za 56,7 posto računa.