Ova sovjetska bomba bila je 3.300 puta moćnija od one bačene na Hirošimu: "Kao da je Zemlja ubijena"

No nedavno deklasificirani dokumenti iz vremena administracije predsjednika Johna F. Kennedyja pokazuju da je Car bomba u Washingtonu shvaćena mnogo ozbiljnije nego što se javno priznavalo – ne samo kao oružje nego možda i kao model koji bi vrijedilo oponašati. Istodobno, memoari bivših sovjetskih stručnjaka za nuklearno oružje, tek nedavno dostupni izvan Rusije, sugeriraju da je uloga ove goleme bombe u razvoju sovjetskog termonuklearnog programa bila znatno važnija nego što se dosad smatralo.