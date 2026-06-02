"KLASIFICIRANI PROSTOR"

Trumpov rat: Pentagon novinarima zabranio ulazak u ured za medije

02. lip. 2026. 09:48
Kevin Lamarque/REUTERS

Američko Ministarstvo obrane dodatno je ograničilo pristup medijima Pentagonu proglasivši ured za odnose s javnošću klasificiranim prostorom u koji novinari više ne smiju ulaziti.

Vršitelj dužnosti glasnogovornika Pentagona Joel Valdez potvrdio je odluku na društvenoj mreži X, istaknuvši da se ne radi ni o kakvoj kontroverznoj mjeri.

Prema njegovim riječima, razlog je to što isti prostor sad koriste autori govora ministra obrane i drugih dužnosnika, koji redovito rade s povjerljivim materijalima.

"Ured za medije Pentagona prekategoriziran je u objekt za rukovanje osjetljivim povjerljivim informacijama jer ga koriste autori govora iz Ureda ministra obrane. Budući da oni svakodnevno rade s klasificiranim sadržajem, novinarima više neće biti dopušten ulazak u taj prostor“, poručio je Valdez, javlja ABC news.

Tenzije između Trumpa i američkih medija

Ovaj potez najnoviji je u nizu mjera kojima se ograničava pristup medija Pentagonu, a dolazi u trenutku pojačanih napetosti između američkih medija i druge administracije predsjednika Donalda Trumpa.

Godinama su akreditirani novinari imali relativno slobodno kretanje unutar Pentagona kako bi mogli komunicirati s dužnosnicima i pratiti rad Ministarstva obrane. Međutim, prošlog listopada većina medijskih kuća vratila je svoje posebne pristupne iskaznice i napustila Pentagon nakon što su odbile prihvatiti nova ograničenja koja je uvela vlada.

Dodatne tenzije izazvala je i odluka Ministarstva obrane da novinari tijekom boravka u Pentagonu moraju biti u pratnji službenih osoba. Zbog toga je New York Times 18. svibnja po drugi put u pet mjeseci podnio tužbu protiv Pentagona, tvrdeći da takvo pravilo krši Prvi amandman američkog Ustava i predstavlja pokušaj sprečavanja neovisnog izvještavanja o vojnim pitanjima.

Pravna bitka s Pentagonom

List je već ranije tužio Ministarstvo obrane zbog pravila koja je uveo ministar obrane Pete Hegseth, a nova tužba uslijedila je nakon što je Pentagon, prema navodima Timesa, uveo privremenu politiku koja je praktično zadržala ista ograničenja unatoč sudskoj odluci u korist medija.

Savezni sudac Paul L. Friedman u ožujku je poništio ranija ograničenja pristupa novinarima, no Pentagon je ubrzo uveo nova pravila, uključujući obveznu pratnju. Sudac je u travnju zaključio da i ta privremena politika krši njegovu prethodnu odluku, ali je žalbeni sud privremeno suspendirao dio presude dok traje žalbeni postupak.

Zbog toga pravilo o obveznoj pratnji novinara i dalje ostaje na snazi, dok se pravna bitka između Pentagona i medijskih organizacija nastavlja.

