"KLASIFICIRANI PROSTOR"
Trumpov rat: Pentagon novinarima zabranio ulazak u ured za medije
Američko Ministarstvo obrane dodatno je ograničilo pristup medijima Pentagonu proglasivši ured za odnose s javnošću klasificiranim prostorom u koji novinari više ne smiju ulaziti.
Vršitelj dužnosti glasnogovornika Pentagona Joel Valdez potvrdio je odluku na društvenoj mreži X, istaknuvši da se ne radi ni o kakvoj kontroverznoj mjeri.
Prema njegovim riječima, razlog je to što isti prostor sad koriste autori govora ministra obrane i drugih dužnosnika, koji redovito rade s povjerljivim materijalima.
"Ured za medije Pentagona prekategoriziran je u objekt za rukovanje osjetljivim povjerljivim informacijama jer ga koriste autori govora iz Ureda ministra obrane. Budući da oni svakodnevno rade s klasificiranim sadržajem, novinarima više neće biti dopušten ulazak u taj prostor“, poručio je Valdez, javlja ABC news.
This is the most transparent War Department in history. No amount of spin from the Fake News media will change that.— Acting Press Sec Joel Valdez (@JoelValdezDOW) June 1, 2026
The Pentagon Press Office has been redesignated as a Sensitive Compartmented Information Facility due to speechwriters from the Office of the Secretary of War… https://t.co/tlWb1XIeOk
Tenzije između Trumpa i američkih medija
Ovaj potez najnoviji je u nizu mjera kojima se ograničava pristup medija Pentagonu, a dolazi u trenutku pojačanih napetosti između američkih medija i druge administracije predsjednika Donalda Trumpa.
Godinama su akreditirani novinari imali relativno slobodno kretanje unutar Pentagona kako bi mogli komunicirati s dužnosnicima i pratiti rad Ministarstva obrane. Međutim, prošlog listopada većina medijskih kuća vratila je svoje posebne pristupne iskaznice i napustila Pentagon nakon što su odbile prihvatiti nova ograničenja koja je uvela vlada.
Dodatne tenzije izazvala je i odluka Ministarstva obrane da novinari tijekom boravka u Pentagonu moraju biti u pratnji službenih osoba. Zbog toga je New York Times 18. svibnja po drugi put u pet mjeseci podnio tužbu protiv Pentagona, tvrdeći da takvo pravilo krši Prvi amandman američkog Ustava i predstavlja pokušaj sprečavanja neovisnog izvještavanja o vojnim pitanjima.
Pravna bitka s Pentagonom
List je već ranije tužio Ministarstvo obrane zbog pravila koja je uveo ministar obrane Pete Hegseth, a nova tužba uslijedila je nakon što je Pentagon, prema navodima Timesa, uveo privremenu politiku koja je praktično zadržala ista ograničenja unatoč sudskoj odluci u korist medija.
Savezni sudac Paul L. Friedman u ožujku je poništio ranija ograničenja pristupa novinarima, no Pentagon je ubrzo uveo nova pravila, uključujući obveznu pratnju. Sudac je u travnju zaključio da i ta privremena politika krši njegovu prethodnu odluku, ali je žalbeni sud privremeno suspendirao dio presude dok traje žalbeni postupak.
Zbog toga pravilo o obveznoj pratnji novinara i dalje ostaje na snazi, dok se pravna bitka između Pentagona i medijskih organizacija nastavlja.
