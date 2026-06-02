odmazda za Starobilsk

Rusija se oglasila o noćašnjem žestokom udaru na Ukrajinu

Hina
02. lip. 2026. 10:11
A Russian investigator examines what is presented by Russian authorities as parts of Ukrainian drones outside the destroyed building of the Starobilsk professional college of the Luhansk Pedagogical University
Istraga nakon ukrajinskog udara na studentski dom u Luhansku | Igor IVANKO / AFP

Rusko ministarstvo obrane u utorak je izjavilo da je njihov masovni napad na Ukrajinu tijekom noći bio odgovor na "terorističke napade" na ciljeve u Rusiji, tvrdeći da su pogodili niz ukrajinskih vojnih ciljeva.

Ukrajinske vlasti izjavile su da su ruski dronovi i rakete pogodili ukrajinsku prijestolnicu Kijev i druge gradove rano u utorak, pri čemu je ubijeno najmanje 11 ljudi, a ranjeno njih više od 100 nakon višednevnih upozorenja o planovima Moskve za veći napad.

"Tijekom noći, kao odgovor na terorističke napade kijevskog režima, oružane snage Ruske Federacije izvele su masovni napad koristeći visokoprecizno oružje dugog dometa iz zraka, kopna i mora", priopćilo je rusko ministarstvo obrane.

Navedeno je da je Rusija koristila hipersonične rakete i dronove za napad na sedam ukrajinskih regija, uključujući Kijev, Zaporižju i Harkiv, uspješno ciljajući lokacije korisne ukrajinskim oružanim snagama, poput objekata za gorivo i prijevoz te vojnih zračnih luka.

Kremlj je prošli tjedan upozorio da će Rusija početi izvoditi "sustavne napade" na ciljeve u Kijevu kao odmazdu za, kako je navela, razoran ukrajinski napad dronom na učenički dom u Luhansku na istoku Ukrajine, koji je pod ruskom kontrolom, u kojem je poginula 21 osoba.

Ukrajina je izjavila da je dronovima ciljala zapovjedni centar u tom području, a ne učenike. Vladimir Putin u ponedjeljak je navečer rekao da je Kijev "otvorio novu stranicu u nizu zločina" napadom na dom i kasnijim napadom na stambenu zgradu u dijelu ukrajinske Hersonske regije koji je pod ruskom kontrolom. Obje strane negiraju namjerno ciljanje civila.

