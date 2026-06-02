odmazda za Starobilsk
Rusija se oglasila o noćašnjem žestokom udaru na Ukrajinu
Rusko ministarstvo obrane u utorak je izjavilo da je njihov masovni napad na Ukrajinu tijekom noći bio odgovor na "terorističke napade" na ciljeve u Rusiji, tvrdeći da su pogodili niz ukrajinskih vojnih ciljeva.
Ukrajinske vlasti izjavile su da su ruski dronovi i rakete pogodili ukrajinsku prijestolnicu Kijev i druge gradove rano u utorak, pri čemu je ubijeno najmanje 11 ljudi, a ranjeno njih više od 100 nakon višednevnih upozorenja o planovima Moskve za veći napad.
"Tijekom noći, kao odgovor na terorističke napade kijevskog režima, oružane snage Ruske Federacije izvele su masovni napad koristeći visokoprecizno oružje dugog dometa iz zraka, kopna i mora", priopćilo je rusko ministarstvo obrane.
Navedeno je da je Rusija koristila hipersonične rakete i dronove za napad na sedam ukrajinskih regija, uključujući Kijev, Zaporižju i Harkiv, uspješno ciljajući lokacije korisne ukrajinskim oružanim snagama, poput objekata za gorivo i prijevoz te vojnih zračnih luka.
Kremlj je prošli tjedan upozorio da će Rusija početi izvoditi "sustavne napade" na ciljeve u Kijevu kao odmazdu za, kako je navela, razoran ukrajinski napad dronom na učenički dom u Luhansku na istoku Ukrajine, koji je pod ruskom kontrolom, u kojem je poginula 21 osoba.
Ukrajina je izjavila da je dronovima ciljala zapovjedni centar u tom području, a ne učenike. Vladimir Putin u ponedjeljak je navečer rekao da je Kijev "otvorio novu stranicu u nizu zločina" napadom na dom i kasnijim napadom na stambenu zgradu u dijelu ukrajinske Hersonske regije koji je pod ruskom kontrolom. Obje strane negiraju namjerno ciljanje civila.
