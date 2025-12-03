stručnjaci: Nismo spremni
Ekstremisti bi uz pomoć AI-a mogli proizvesti biološko oružje za pandemiju budućnosti?!
Postojeći i novi AI alati tehnički bi se mogli iskoristiti za stvaranje biološkog oružja sposobnog pokrenuti pandemiju, upozorili su stručnjaci.
Oglas
Hipotetska pandemija od 850 milijuna slučajeva i 60 milijuna smrti - moguća
Ranije ove godine, neki od vodećih svjetskih tehnoloških i protuterorističkih stručnjaka okupili su se kako bi razradili hipotetski scenarij: globalnu pandemiju izazvanu novim sojem enterovirusa koji je ekstremistička skupina namjerno stvorila uz pomoć umjetne inteligencije (AI).
Scenarij možda zvuči kao zaplet znanstvenofantastičnog romana, no u nadolazećim godinama potpuno je moguć, zaključila je grupa od 14 stručnjaka koji su raspravljali o sigurnosnim mjerama za primjenu AI-ja u području životnih znanosti.
Stručnjaci su ocijenili da je izmišljena pandemija – u kojoj je predviđeno 850 milijuna slučajeva i 60 milijuna smrti diljem svijeta – “krajnje zabrinjavajuća i zahtijeva hitne mjere kako bi se spriječila”, navodi se u izvještaju o njihovim raspravama koje prenosi Euronews.
Transformacija medicine umjetnom inteligencijom
AI već transformira medicinsko područje i obećava ubrzanje razvoja novih lijekova i cjepiva. No, stručnjaci su također upozorili da bi biološko oružje vođeno umjetnom inteligencijom moglo izazvati golemu štetu čovječanstvu.
Stručna skupina, koju su sazvali Nuclear Threat Initiative i Münchenska sigurnosna konferencija u veljači, upozorila je da brzi razvoj AI-ja “briše prepreke za razvoj biološkog oružja od strane zlonamjernih aktera”.
Mjere nedovoljne za suočavanje s tim prijetnjama
Ove prijetnje nisu daleka budućnost, istaknuli su. Tehnički bi već sada bilo moguće koristiti postojeće i nadolazeće biološke AI alate za stvaranje novih patogena s pandemijskim potencijalom, tvrde stručnjaci.
Štoviše, trenutačne sigurnosne mjere krajnje su nedovoljne za suočavanje s tim prijetnjama, navodi skupina.
Stručnjaci pozivaju na veću suradnju globalnih lidera u procjeni i odgovoru na biološke prijetnje koje pokreće umjetna inteligencija.
Također upozoravaju da bi nastojanja za upravljanje AI rizicima trebala biti uravnotežena s potencijalnim koristima tih tehnologija kako se ne bi “nametnula pretjerana ograničenja” znanstvenim inovacijama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas