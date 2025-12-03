Oglas

stručnjaci: Nismo spremni

Ekstremisti bi uz pomoć AI-a mogli proizvesti biološko oružje za pandemiju budućnosti?!

author
N1 Info
|
03. pro. 2025. 22:49
pandemija
Unsplash/Ilustracija

Postojeći i novi AI alati tehnički bi se mogli iskoristiti za stvaranje biološkog oružja sposobnog pokrenuti pandemiju, upozorili su stručnjaci.

Hipotetska pandemija od 850 milijuna slučajeva i 60 milijuna smrti - moguća

Ranije ove godine, neki od vodećih svjetskih tehnoloških i protuterorističkih stručnjaka okupili su se kako bi razradili hipotetski scenarij: globalnu pandemiju izazvanu novim sojem enterovirusa koji je ekstremistička skupina namjerno stvorila uz pomoć umjetne inteligencije (AI).

Scenarij možda zvuči kao zaplet znanstvenofantastičnog romana, no u nadolazećim godinama potpuno je moguć, zaključila je grupa od 14 stručnjaka koji su raspravljali o sigurnosnim mjerama za primjenu AI-ja u području životnih znanosti.

Stručnjaci su ocijenili da je izmišljena pandemija – u kojoj je predviđeno 850 milijuna slučajeva i 60 milijuna smrti diljem svijeta – “krajnje zabrinjavajuća i zahtijeva hitne mjere kako bi se spriječila”, navodi se u izvještaju o njihovim raspravama koje prenosi Euronews.

Transformacija medicine umjetnom inteligencijom

AI već transformira medicinsko područje i obećava ubrzanje razvoja novih lijekova i cjepiva. No, stručnjaci su također upozorili da bi biološko oružje vođeno umjetnom inteligencijom moglo izazvati golemu štetu čovječanstvu.

Stručna skupina, koju su sazvali Nuclear Threat Initiative i Münchenska sigurnosna konferencija u veljači, upozorila je da brzi razvoj AI-ja “briše prepreke za razvoj biološkog oružja od strane zlonamjernih aktera”.

Mjere nedovoljne za suočavanje s tim prijetnjama

Ove prijetnje nisu daleka budućnost, istaknuli su. Tehnički bi već sada bilo moguće koristiti postojeće i nadolazeće biološke AI alate za stvaranje novih patogena s pandemijskim potencijalom, tvrde stručnjaci.

Štoviše, trenutačne sigurnosne mjere krajnje su nedovoljne za suočavanje s tim prijetnjama, navodi skupina.

Stručnjaci pozivaju na veću suradnju globalnih lidera u procjeni i odgovoru na biološke prijetnje koje pokreće umjetna inteligencija.

Također upozoravaju da bi nastojanja za upravljanje AI rizicima trebala biti uravnotežena s potencijalnim koristima tih tehnologija kako se ne bi “nametnula pretjerana ograničenja” znanstvenim inovacijama.

AI biološko oružje ekstremizam pandemija umjetna inteligencija

