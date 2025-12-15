Znate li što zapravo znače brojevi na ventilima radijatora?

Suprotno uvriježenom mišljenju, brojevi na ventilu radijatora ne označavaju temperaturu samog radijatora. Umjesto toga, oni predstavljaju željenu temperaturu prostorije. U središtu tog sustava nalazi se termostatski ventil radijatora (TRV), uređaj postavljen sa strane radijatora. TRV regulira protok tople vode u radijator, kontrolirajući temperaturu prostorije prilagođavanjem otvora ventila. Dizajniran je tako da zaustavi dotok tople vode u radijator kada detektira da je prostorija dosegnula optimalnu temperaturu, što pomaže u smanjenju potrošnje energije i troškova grijanja, piše express.