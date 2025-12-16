Oglas

prijeteći mail

Dojava o bombi u zagrebačkom HDZ-u bila je lažna

Hina
16. pro. 2025. 12:55
Glasnogovornik HDZ-a Zoltan Kabok potvrdio je Hini kako su jutros putem e-maila dobili prijetnju o postavljenoj bombi u zgradi Gradskog odbora HDZ-a, koja je trenutno središnjica stranke, zbog čega su djelatnici odmah evakuirani iz zgrade. Odmah je o svemu obaviještena i policija koja je pregledala zgradu i utvrdila da je dojava bila lažna.

"U prijepodnevnim satima na službeni mail stranke smo dobili prijeteći e-mail o postavljanju eksplozivne naprave u zgradi Gradskog odbora HDZ-a u Gundulićevoj ulici", kazao je Kabok. 

Dodao je kako su svi iz zgrade odmah evakuirani te da je pozvana policija. 

Policija: Lažna dojava

Policijska uprava zagrebačka (PUZ) potvrdila je za Hinu kako policija tijekom pregleda zgrade zagrebačkog Gradskog odbora HDZ-a u Gundulićevoj ulici nije pronašla nikakve eksplozivne naprave, čime se pokazalo da je dojava o postavljenoj bombi bila lažna.

Inače, radi se o zgradi koja je nakon potresa postala središnjica stranke, obzirom da se glavna zgrada na Trgu žrtava fašizma obnavlja. 

