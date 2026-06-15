"Korupcija se ne smije tolerirati": Europski povjerenik o Hrvatskoj, demokraciji i europskom novcu

U razgovoru s europskim povjerenikom Michaelom McGrathom u Novom danu naša Hanan Nanić otvorila je ključna pitanja koja posljednjih mjeseci snažno obilježavaju Hrvatsku – od vladavine prava, odnosa EPPO-a i DORH-a te borbe protiv korupcije, do zaštite novinara, demokracije i borbe protiv dezinformacija. Razgovarali su i o budućnosti europskog gospodarstva te inicijativi EU Inc. koja bi trebala olakšati razvoj startupova diljem Unije.

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