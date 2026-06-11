ugrožena vrsta
Na rubu izumiranja: Prirodna katastrofa desetkovala tapanuli orangutane
Smrtonosne poplave i klizišta na indonezijskoj Sumatri prošle godine uništile su najmanje 7 posto ukupne populacije kritično ugroženih orangutana tapanuli, pokazalo je novo izvješće objavljeno u srijedu.
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Poplave i klizišta uzrokovana ciklonom usmrtila su najmanje 1200 ljudi i oštetila oko 300 000 domova, a ekološke skupine za opseg štete okrivljuju brzu deforestaciju otoka Sumatre.
Najmanje 58 tapanuli orangutana, koji su endemski za područje oko šume Batang Toru na sjevernoj Sumatri, stradalo je u poplavama, navodi se u izvješću, pozivajući se na istraživanje zapadnog dijela šume koji je dom većini ukupne populacije od 800 primata.
Izvješće, zajednička studija Borneo Futuresa sa sjedištem u Bruneju, World Weather Attributiona i Sveučilišta Liverpool John Moores, nije istražilo ostale dijelove šume, što znači da je broj poginulih mogao biti veći.
Nalazi su izvedeni iz analize satelitskih snimaka štete na zapadnom bloku Batang Torua i povijesnih zapisa o populaciji orangutana tamo.
Klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem vjerojatno su povećale intenzitet i učestalost ekstremnih kiša oko Malajskog tjesnaca, što je stanište tapanuli orangutana dovelo u veći rizik, navodi se u studiji.
Erik Meijaard iz Borneo Futuresa, glavni autor studije, rekao je da je obilna kiša toliko natopila tlo da su se veliki dijelovi padina u primarnim šumama urušili u brzim klizištima.
„Ako se to dogodi orangutanu....ako se nešto sruši velikom brzinom, šanse za preživljavanje bit će vrlo minimalne, pa je to postalo stvarna briga“, rekao je.
„Ova razina gubitka je značajna za vrstu s tako malom ukupnom populacijom. U kombinaciji sa stalnim pritiscima poput degradacije staništa i sukoba između ljudi i divljih životinja, to dodatno povećava hitnost provedbe i adekvatnog financiranja koordiniranog akcijskog plana za vrste“, dodao je Meijaard.
Panut Hadisiswoyo, još jedan istraživač, pozvao je indonezijsku vladu da surađuje s nevladinim organizacijama i istraživačima kako bi spriječila daljnji pad populacije orangutana.
„Možemo smanjiti krivolov ili lov, a zatim se broj vjerojatno može stabilizirati“, rekao je, dodajući da sve strane moraju obratiti pozornost na loše korištenje zemljišta, što također doprinosi smanjenju populacije.
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