Tajanstvena erupcija ohladila je svijet: Može li se takvo što ponoviti?

Pixabay / Ilustracija

Godine 1831. na Zemlji je iznenada otvoren "portal u podzemni svijet" – vulkan je izbacio ogromne količine pepela i dima, zamračivši nebo sjeverne hemisfere. Usjevi su podbacili, a ljudi su gladovali. Lokacija vulkana ostala je misterij sve do nedavnog istraživanja.

Vulkanolog William Hutchison sa Sveučilišta “St. Andrews” u Velikoj Britaniji i njegov tim analizirali su pepel zarobljen u grenlandskoj ledenoj ploči. Kroz kemijsko uspoređivanje mikroskopskih fragmenata pepela iz leda s uzorcima vulkana Zavaritski na Simushiru, otkrili su savršeno podudaranje. Ovaj vulkan, dio 59 km pojasnog otoka između Rusije i Japana, odgovoran je za erupciju koja je izazvala globalno zahlađenje od 1831. do 1833.

Prije ovog otkrića, smatrao se da je erupcija pripisana vulkanu Babuyan Claru na Filipinima, što se sada pokazalo netočnim. Istraživanje je također otkrilo kalderu Zavaritskog vulkana, formiranu tijekom erupcije 1831. godine.

Procjene tima ukazuju da je erupcija oslobodila dovoljno vulkanskog materijala za hlađenje Zemljine klime za oko 1°C, usporedivo s erupcijom Pinatuba 1991. godine. Ovaj pronalazak naglašava važnost praćenja udaljenih vulkana kako bi se bolje predvidjele buduće velike erupcije.

Hutchison ističe potrebu za međunarodnom koordinacijom u odgovoru na velike vulkanske erupcije, kako bi se smanjile katastrofalne posljedice.

Istraživanje je objavljeno u časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences.

