Pomrčina Sunca u obliku “vatrenog prstena” bit će vidljiva nad dijelom svijeta. Evo što trebate znati
Pomrčina Sunca u obliku “vatrenog prstena” u utorak će obilježiti prvu pomrčinu u 2026. godini, ali će je, prema podacima Time and Datea, moći vidjeti samo oko 2% svjetske populacije.
Događaj, koji se naziva i prstenasta pomrčina Sunca, događa se “kada Mjesec prođe izravno između Zemlje i Sunca, ali je Mjesec predaleko u svojoj orbiti da bi u potpunosti prekrio Sunčev disk”, rekao je dr. C. Alex Young, pomoćnik direktora za znanstvenu komunikaciju u Odjelu za heliofiziku u NASA-inu Centru za svemirske letove Goddard u Greenbeltu, Maryland.
To rezultira sjajnim prstenom Sunčeve svjetlosti koji okružuje tamnu siluetu Mjeseca, objasnio je, zbog čega je i dobila naziv “vatreni prsten”. Ako Mjesec u potpunosti prekrije Sunce, riječ je o potpunoj pomrčini. Djelomična pomrčina Sunca događa se kada Mjesec prođe između Sunca i Zemlje, ali Sunce, Mjesec i Zemlja nisu savršeno poravnati, prema NASA-i.
Najbolji pogled na “vatreni prsten” bit će s dijela Antarktike, a djelomična pomrčina bit će vidljiva s ostatka ledenog kontinenta, kao i iz dijelova Afrike i Južne Amerike.
Prstenaste pomrčine Sunca događaju se svake jedne do dvije godine, no mnoge nisu vidljive iz većine dijelova svijeta. Prema NASA-i, još jedna prstenasta pomrčina dogodit će se 6. veljače 2027. godine, a bit će vidljiva na većim dijelovima Južne Amerike i Afrike. Što se tiče Sjedinjenih Država, sljedeća prilika za promatranje prstenaste pomrčine bit će 2039. godine, prema Youngu.
Pomrčine se javljaju u parovima, a povremeno i u trijadama. Astronomi te skupine događaja nazivaju sezonama pomrčina, napomenuo je Young, dodajući da “pomrčinu Sunca uvijek prati pomrčina Mjeseca otprilike dva tjedna prije ili poslije”. Ova prstenasta pomrčina označava prvu pomrčinu sezone, a potpuna pomrčina Mjeseca slijedi 3. ožujka.
Prva od 2024. godine
Nadolazeća prstenasta pomrčina Sunca bit će prva od 2024. godine. Tijekom događaja, Mjesečeva sjena će iscrtati put širok 616 kilometara i dug 4.282 kilometra preko Zemlje, prema EarthSkyju.
Budući da će uski “vatreni prsten” prolaziti samo iznad Antarktike, mnogi će se morati osloniti na prijenose uživo kako bi ga vidjeli. “Sve je stvar geometrije”, rekao je Young. “Morate biti na točno pravom mjestu duž uskog puta prstenaste faze da biste je vidjeli, što svjedočenje ovakvoj pomrčini čini tako rijetkim.”
Prstenasta pomrčina bit će najdramatičnija na postaji Concordia na Antarktici, počevši od 18:48 sati po lokalnom vremenu (6:42 po istočnom vremenu) i dosegnuvši vrhunac u 19:47 sati po lokalnom vremenu (7:12 po istočnom vremenu), prema podacima Time and Datea. Događaj će trajati oko dva sata.
Djelomična pomrčina bit će vidljiva diljem južne Afrike, Južne Amerike i Antarktike, prema podacima Time and Datea.
Argentina i Čile moći će vidjeti djelomičnu pomrčinu Sunca počevši od 7 sati ujutro po lokalnom vremenu (5 sati ujutro po istočnom vremenu). Diljem južne Afrike promatrači neba mogu očekivati djelomičnu pomrčinu u ranom do poslijepodnevnom terminu.
Kako biste provjerili kada će pomrčina biti vidljiva s različitih lokacija duž njezina puta, posjetite web-stranicu Time and Date.
Na što treba obratiti pažnju i kako sigurno promatrati
Ako budete svjedočili prstenastoj pomrčini Sunca, prvo ćete primijetiti kako se Mjesec polako kreće preko Sunca, stvarajući djelomičnu pomrčinu. Kako pokrivenost dosegne oko 80%, sjene na tlu počinju se izoštravati i gubiti svoje mutne rubove, svjetlost oko vas se smanjuje, a sjene počinju izgledati zakrivljeno, objasnio je Young. “Izgleda kao da nešto grize Sunce”, rekao je.
Na vrhuncu, poznatom kao prstenastost, Mjesec se nalazi izravno ispred Sunca iz perspektive Zemlje, ostavljajući upečatljiv “vatreni prsten” oko rubova. Ako pogledate tlo kroz naočale za pomrčinu, vidjet ćete neobične, kružne uzorke u sjenama, dodao je.
Važno je zapamtiti da nije sigurno gledati izravno u Sunce tijekom prstenaste ili djelomične pomrčine bez odgovarajuće zaštite za oči, prema NASA-i.
“Potrebne su vam certificirane naočale za pomrčinu”, rekao je Young. “Obične sunčane naočale, čak ni one vrlo tamne, nisu ni približno dovoljne.”
Djelomične i prstenaste pomrčine Sunca razlikuju se od potpunih pomrčina jer ne postoji trenutak kada Mjesec u potpunosti prekriva sjajno lice Sunca. Kao rezultat toga, nikada nije sigurno gledati izravno u djelomičnu ili prstenastu pomrčinu bez odgovarajuće zaštite za oči.
Ako nemate naočale za pomrčinu, možete koristiti ručni uređaj za promatranje Sunca ili napraviti jednostavan projektor s rupicom. Kako biste ga izradili, napravite malu rupu u komadu kartona. Zatim, okrenuti leđima prema Suncu, držite karton tako da Sunčeva svjetlost prolazi kroz rupu i projicira sliku Sunca na ravnu površinu iza njega, objasnio je Young. “Moći ćete vidjeti oblik prstena projiciran upravo tamo.”
