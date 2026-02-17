Pomrčina Sunca u obliku “vatrenog prstena” bit će vidljiva nad dijelom svijeta. Evo što trebate znati

Budući da će uski “vatreni prsten” prolaziti samo iznad Antarktike, mnogi će se morati osloniti na prijenose uživo kako bi ga vidjeli. “Sve je stvar geometrije”, rekao je Young. “Morate biti na točno pravom mjestu duž uskog puta prstenaste faze da biste je vidjeli, što svjedočenje ovakvoj pomrčini čini tako rijetkim.”