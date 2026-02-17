FENOMEN
Nijemci o filmu "Svadba": Jugoslavija ne postoji, ali Jugosfera je živa
Hrvatska komedija "Svadba" poigrava se nacionalnim klišejima i ruši sve rekorde na kino-blagajnama u regiji, što nije prošlo neopaženo.
"Ana, Hrvatica, trudna je, ali sa Srbinom - kakav kaos! Drugim riječima: Nebojša, Srbin, bit će otac, ali majka je Hrvatica. Bože sačuvaj!" To je otprilike radnja hrvatske komedije "Svadba", koja trenutačno, ne samo u Hrvatskoj, ruši sve rekorde na kino-blagajnama još od srednjeg brončanog doba.
Već prije premijere filma 20. siječnja unaprijed je rasprodano više od 40.000 ulaznica - rekord u povijesti hrvatske kinematografije. Iako je uzbuđenje prije početka filma djelomično bilo posljedica razrađene reklamne kampanje, ono što se nakon toga dogodilo ne može se objasniti samo marketingom, prenosi Deutsche Welle.
List dalje podsjeća da je film u manje od mjesec dana nakon premijere izjednačio rekord koji je držao "Titanic" kao najveći hit u hrvatskim kinima, prodavši više od 500.000 ulaznica.
Autor potom pravi usporedbu s Njemačkom, ističući da Hrvatska ima jedva oko 3,8 milijuna stanovnika.
"Prevedeno na njemačke razmjere, to odgovara brojci od dvanaest milijuna gledatelja. Prošlo je četvrt stoljeća otkako su filmovi u Njemačkoj postigli takve rezultate: "Harry Potter i kamen mudraca" i "Gospodar prstenova: Prstenova družina", ali ti su se brojevi temeljili na ukupnom razdoblju prikazivanja, a ne samo nakon tri tjedna."
Ujedno, film bilježi veliki uspjeh i u Bosni i Hercegovini te Srbiji, gdje je dosad ukupno prodano više od milijun ulaznica.
Ostvaruje uspjeh i u zemljama s velikom južnoslavenskom dijasporom kao što je Beč, gdje je tijekom vikenda održano 12 projekcija, a svaka je bila rasprodana u roku od nekoliko sati.
"Svadba je više od filma"
"To je fenomen. A to otvara pitanje zašto je tako uspješna. Samo glumačka postava i stil ne mogu to objasniti. Glumačku postavu čine mnoge od najpoznatijih srbijanskih i hrvatskih glumačkih zvijezda, ali sama velika imena ne jamče pune kinodvorane. A stil? Film je površan, ponekad vulgaran, pa stoga privlačan širokoj publici - ali takvih komedija na Balkanu ima napretek, a nijedna nije postigla ni približnu popularnost", pišu Nijemci.
Jedno tumačenje uspjeha stoga je sljedeće - "Svadba" se ruga nacionalnim stereotipima, karikira srpske klišeje o Hrvatskoj, kao i hrvatske klišeje o Srbiji, i čini se da među mnogim ljudima u regiji postoji snažna potreba da se pompozna retorika političara o susjednim zemljama rasprši, ismije i zakopa.
Nijemci zaključuju da publika i dalje hrli u kina gledati "Svadbu".
"Vjerojatno će u regiji mnogo nagađati o poruci koju ta publika šalje. Ona vjerojatno nije tako jasna kao što sugeriraju brojke s blagajni. Ipak, prvi zaključak može biti sljedeći: Jugoslavija više ne postoji i nema razloga prolijevati suze za tom njom. No "Jugosfera" - kulturni prostor u kojem se ljudi mogu smijati istim predrasudama bez jezičnih barijera i prepoznati vlastite predrasude u predrasudama drugih - živa je. Možda življa nego ikad."
