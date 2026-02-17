Nijemci o filmu "Svadba": Jugoslavija ne postoji, ali Jugosfera je živa

"Vjerojatno će u regiji mnogo nagađati o poruci koju ta publika šalje. Ona vjerojatno nije tako jasna kao što sugeriraju brojke s blagajni. Ipak, prvi zaključak može biti sljedeći: Jugoslavija više ne postoji i nema razloga prolijevati suze za tom njom. No "Jugosfera" - kulturni prostor u kojem se ljudi mogu smijati istim predrasudama bez jezičnih barijera i prepoznati vlastite predrasude u predrasudama drugih - živa je. Možda življa nego ikad."