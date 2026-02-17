"izvodit ćemo duboke udare"
Europska zemlja zaprijetila: "Donijet ćemo rat u Rusiju. Točno znamo što treba učiniti"
U intervjuu za The Telegraph, estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna izjavio je da bi baltičke države – Estonija, Latvija i Litva – uzvratile svakom napadaču te da bi potom uslijedio razoran protunapad na ruski teritorij.
"Donijet ćemo rat u Rusiju i izvodit ćemo duboke udare daleko unutar Rusije. Točno znamo što treba učiniti“, rekao je Tsahkna za The Telegraph.
"Zato sada ubrzano povećavamo ulaganja i razvijamo svoje sposobnosti… zato ulažemo pet posto BDP-a u obranu u našoj regiji."
Tsahkna je pritom govorio o zabrinutosti u obrambenim krugovima da Vladimir Putin planira napasti i djelomično okupirati neku od baltičkih država nakon završetka rata u Ukrajini, čime bi ozbiljno testirao odlučnost NATO-a.
Moguće mete
U jednoj nedavnoj ratnoj simulaciji, koju su osmislili bivši dužnosnici NATO-a i njemačke vojske, Rusija je napala Litvu i u roku od nekoliko dana ostvarila većinu svojih ciljeva. Narva, estonski grad u blizini ruske granice, također je označen kao moguća meta invazije.
No Tsahkna, koji je govorio na marginama Münchenske sigurnosne konferencije, rekao je da su takvi scenariji zastarjeli jer su baltičke države znatno povećale izdvajanja za obranu i više su nego sposobne oduprijeti se Rusiji.
"Prethodni planovi svodili su se na to da, ako Rusija napadne, NATO će na kraju pobijediti u ratu. U tom slučaju više ne bi ostalo Estonaca. Takvi planovi nas ne zanimaju", rekao je.
"Ovo je naš plan jer drugog plana nema. Ne možemo dopustiti da Rusija uđe u baltičke države i tek se tada početi braniti."
Simulacija napada na Litvu, koju je organizirao njemački list Die Welt, izazvala je velike kontroverze jer je u njoj Rusija izašla kao jasni pobjednik, dok je NATO ostao paraliziran neodlučnošću.
Tijekom simulacije Sjedinjene Američke Države odbile su aktivirati članak 5., klauzulu o uzajamnoj obrani NATO-a, zbog straha da bi to moglo izazvati Treći svjetski rat. Njemačka, unatoč tome što ima brigadu stacioniranu u Litvi, nije uspjela potisnuti ruske snage koje su izvršile invaziju.
Simulacija je predvidjela da bi Rusija svoju invaziju opravdala insceniranjem "humanitarne krize“, slično kao što je tvrdila da je napad na Ukrajinu pokrenut radi zaštite potlačenih ruskojezičnih manjina.
Ishod razljutio baltičke čelnike
U sklopu simulacije ruske su snage zauzele litavski grad Marijampolė prije nego što su preuzele kontrolu nad strateški važnim Suvalkijskim koridorom.
Ishod ratne igre razljutio je baltičke čelnike jer se u velikoj mjeri polazilo od pretpostavke da se ne bi mogli učinkovito oduprijeti napadu.
"Takvi su scenariji, iskreno rečeno, uvredljivi za zemlje na prvoj crti, koje se prečesto prikazuju kao pasivni objekti, a ne kao subjekti s vlastitom sposobnošću djelovanja“, napisao je estonski veleposlanik u Ujedinjenom Kraljevstvu Sven Sakkov u nedavnoj objavi na mreži X.
Gintaras Bagdonas, umirovljeni litavski pukovnik, izjavio je za javnu televiziju LRT:
"Ono što je ondje napisano je besmislica. Ne znam koji su ciljevi te ratne igre – možda su pretjerano politički, namijenjeni prikazivanju prijetnje ili informiranju vlastite javnosti, njemačkih ili drugih europskih građana.“
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare