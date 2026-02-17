Mario Radić: Spremni smo ući u vladajuću koaliciju, ali samo pod jednim uvjetom

"Ova struktura koja je u ministarstvu kulture, od svih koji dodjeljuju novce, u Hrvatskoj se dodjeljuju novci kao da je na vlasti SDP i Možemo. Mi danas imamo zapuštenu javnost, zapušten narod koji malo malo kao da ga netko podjaruje. Gledajući Mirotvorca, o jednoj tragičnoj sudbini Josipa Reihla Kira, ta teza da on nije ubijen da ne bi bilo rata, to je stvarno smiješno. Nivo kulture u Hrvata je postao dramatičan. Neki dan sam gledao malo te naše emisije, život na farmi, tri žene napadaju muškarca, život na vagi, to je nivo kulture što se gleda u narodu. Na tome treba poraditi, kad se tako puno ulaže u takav način emisija, to su vulgarne emisije, taj se nivo kulture prelije u sve sfere društva. Ovo je rak rana hrvatskog društva, ne možemo pristati ući u vlast dok je ovakva razina kulturne politike - rekao je Radić.