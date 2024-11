Što je metanol? Kako dospijeva u piće i uzrokuje štetu?

Podijeli :

Metanol je alkohol, poput poznatog etanola koji konzumiramo u alkoholnim pićima. Riječ je o bezbojnoj, zapaljivoj tekućini koja ima miris sličan etanolu.

Razlike metanola i etanola

Metanol i etanol imaju različite kemijske strukture. Metanol se sastoji od samo jednog atoma ugljika, dok etanol ima dva, piše Ian Musgrave, viši predavač farmakologije na Sveučilištu u Adelaideu, za The Conversation.

Taj jedan atom ugljika čini svu razliku. To znači da se metanol drugačije obrađuje u našim tijelima i mnogo je otrovniji od etanola.

Metanol se koristi u raznim industrijskim i kućanskim proizvodima, kao što su tekućine za čišćenje vjetrobrana, antifriz i gorivo. Nije siguran za ljudsku prehranu.

Što metanol čini toksičnim?

Razlika je u načinu na koji se metanol metabolizira, odnosno razgrađuje u našim tijelima.

Etanol se metabolizira u kemijski spoj koji se zove acetaldehid. Acetaldehid je otrovan, ali se brzo pretvara u acetat (također poznat kao octena kiselina, nalazi se u octu). Stvaranje kiseline može zvučati loše, ali acetat zapravo proizvodi energiju i stvara važne molekule u tijelu.

Nasuprot tome, metanol se metabolizira u formaldehid (kemikalija koja se koristi u industrijskim ljepilima i za balzamiranje leševa), a zatim u mravlju kiselinu (kemikalija koja se može pronaći u mravljem ugrizu).

Za razliku od acetata, koji tijelo koristi, mravlja kiselina truje mitohondrije, izuzetno bitne stanice.

Kao rezultat toga, osoba izložena metanolu može ući u tešku metaboličku acidozu, a to je stanje u kojem se previše kiseline nakuplja u tijelu.

Otrovanje metanolom može uzrokovati mučninu, povraćanje i bolove u trbuhu. Acidoza zatim uzrokuje depresiju središnjeg živčanog sustava što može uzrokovati da ljudi s otrovanjem metanolom padnu u nesvijest i u komu. Acidoza također može dovesti do oštećenja mrežnice što dovodi do gubitka vida. To je zato što su mrežnice pune aktivnih mitohondrija i osjetljive su na njihovo oštećenje.

Smrt nije neizbježna ako se konzumira samo mala količina metanola, a brzo liječenje uvelike će smanjiti štetu.

Međutim, može doći do trajnog oštećenja vida čak i kod nesmrtonosnih doza ako se liječnička reakcija bude prespora.

Što uključuje liječenje?

Liječenje je uglavnom potporna njega, kao što je intubacija i mehanička ventilacija kako bi se pacijentu pomoglo disati.

Također može uključivati i lijekove kao što je fomepizol (koji inhibira stvaranje toksične mravlje kiseline) i dijalizu za uklanjanje metanola i njegovih metabolita iz tijela.

Kako metanol dospijeva u alkoholna pića?

Metanol se može pojaviti u bilo kojem alkoholnom piću, ali najvjerojatnije u pićima s većim udjelom alkohola, poput jakih alkoholnih pića, i tradicionalno kuhanim pićima, poput voćnih vina.

Metanol može dospjeti u alkoholna pića na više načina. Ponekad se dodaje namjerno i ilegalno tijekom ili nakon proizvodnje kao jeftiniji način povećanja sadržaja alkohola u piću.

Tradicionalne metode proizvodnje piva također mogu nenamjerno generirati metanol kao i etanol i proizvesti toksične razine metanola ovisno o mikrobima i vrstama biljnih materijala koji se koriste u procesu fermentacije.

Web stranica Smartraveller australske vlade savjetuje da, kako biste izbjegli trovanje metanolom, budete oprezni s ispijanjem koktela i pića napravljenih od žestokih pića, pijete samo u renomiranim ovlaštenim lokalima i izbjegavate domaća alkoholna pića.

Pijenje masovno proizvedenih komercijalnih napitaka može biti sigurnije, iako je razumljivo da ljudi često žele isprobati lokalno proizvedena pića.

