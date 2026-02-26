Sunčeve oluje mogle bi aktivirati potrese? Znanstvenici iznijeli zanimljivu hipotezu

Istraživači ukazuju na nedavne velike potrese u Japanu, uključujući potres na poluotoku Noto 2024. godine, kao na događaje koji su se zbili ubrzo nakon razdoblja intenzivne solarne aktivnosti i snažnih solarnih baklji. Naglašavaju da takav vremenski slijed ne dokazuje uzročno-posljedičnu vezu. Međutim, podudara se s idejom da bi ionosferski poremećaji mogli djelovati kao jedan od čimbenika koji pridonose potresu kada su rasjedi već blizu točke pucanja.