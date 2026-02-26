Uređaj koji je desetljećima bio dio svakog doma polako odlazi u zaborav

U 2023. godini slika je potpuno drugačija: sada 99,0 % kućanstava ima mobitel (od čega 95,7 % koristi pametni telefon). Fiksni telefon nalazi se u tek 72,4 % kućanstava – a trend pada se nastavlja. Još je drastičniji uspon interneta: 1998. imalo ga je svega 8,1 % kućanstava, dok je danas taj broj dosegao nevjerojatnih 99,1 %, piše Fenix magazin.