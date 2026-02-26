Oglas

kraj jedne ere u njemačkoj

Uređaj koji je desetljećima bio dio svakog doma polako odlazi u zaborav

N1 Info
26. velj. 2026. 08:35
slušalice, telefon, fiksni telefon
PIxabay / Ilustracija

Za milijune Nijemaca fiksni telefon bio je neizostavan dio svakodnevice. No, novi podaci Saveznog zavoda za statistiku (Destatis) pokazuju: klasični fiksni telefon polako nestaje iz njemačkih kućanstava, a mobitel je odavno preuzeo vodstvo.

Promjena je itekako vidljiva u brojkama. Prema istraživanju Destatisa, 1998. godine čak 96,8 % svih njemačkih kućanstava imalo je fiksni telefon, dok je mobitel posjedovalo tek 11,2 %.

U 2023. godini slika je potpuno drugačija: sada 99,0 % kućanstava ima mobitel (od čega 95,7 % koristi pametni telefon). Fiksni telefon nalazi se u tek 72,4 % kućanstava – a trend pada se nastavlja. Još je drastičniji uspon interneta: 1998. imalo ga je svega 8,1 % kućanstava, dok je danas taj broj dosegao nevjerojatnih 99,1 %, piše Fenix magazin.

Zašto toliko ljudi otkazuje fiksnu liniju?

Mnogi se potrošači pitaju: "Treba li mi to uopće?“ Portal za usporedbu cijena Verivox objašnjava da su povoljne tarife za mobitele (Flatrate) u sve njemačke mreže dostupne za manje od deset eura mjesečno.

Tko god posjeduje pametni telefon, zapravo plaća dvostruko – za uređaj koji često samo skuplja prašinu. Zanimljivo je da čisti internetski ugovori bez opcije telefona polako nestaju s tržišta; operateri često nude pakete koji uključuju oboje. Prema portalu Check24, opcije s fiksnom linijom često su zapravo najpovoljnije, pa se potpuno odricanje od priključka financijski ne isplati uvijek.

Za koga fiksni telefon i dalje ima smisla?

Ipak, postoje situacije u kojima fiksni priključak ostaje koristan. Prema pružatelju usluga RufDirekt.de, ove skupine i dalje imaju koristi od njega:

Umirovljenici: Koji se osjećaju sigurnije s poznatim brojem i uređajem na koji su navikli.

Obitelji s djecom: Koja još nemaju vlastiti mobitel.

Home-office korisnici: Koji žele jasno razdvojiti poslovne od privatnih poziva.

Ljudi u ruralnim regijama: Gdje je mobilni signal često loš.

Također, Centar za savjetovanje potrošača ističe: fiksna telefonija je u pravilu stabilnija od mobilne, posebno unutar zgrada s lošim prijemom gdje se korisnici pametnih telefona često muče sa signalom.

Mobitel je definitivno pobijedio

Vlasnici mobitela danas obavljaju sve za što je nekada trebao fiksni telefon: pozive, poruke, bankarstvo, video pozive. Tko razmišlja o odustajanju od fiksne linije, trebao bi, prema savjetu Verivoxa, barem mjesec dana pratiti koliko zapravo koristi taj uređaj. Tek tada se može donijeti ispravna odluka.

Iako fiksni telefon ostaje u milijunima kućanstava, on osjetno gubi na značaju. Brojke Destatisa govore same za sebe: uređaj koji je nekoć bio u svakom hodniku, za nekoliko bi godina mogao postati pravi relikt prošlosti.

fiksni telefon telefon

