Koliko Hrvati mjesečno troše na dostavu hrane? Odgovori su šokantni

"Kada sam preko Revoluta skužio koliko trošim na dostavu, od tog dana više ni jednom nisam naručio. Osjetio sam se kao totalni kreten", iskreno je podijelio. Slično iskustvo imao je i par koji je prestao naručivati nakon što su shvatili da su u jednom mjesecu potrošili 250 eura, naručivši čak 30 porcija iz lokalnog restorana.