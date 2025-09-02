Veliki uspjeh hrvatskih znanstvenika: razvili metodu koja s 96% preciznosti otkriva granice tumora

Kako bi prevladali ove izazove, ovaj tim je razvio novu metodu umjetne inteligencije koja može učiti iz vrlo malog broja označenih primjera. Metoda koristi i boje (spektar) i oblike u tkivu te tako precizno razlikuje tumorske od zdravih stanica već na razini pojedine slike. Za treniranje je dovoljno da patolozi označe samo oko 1 posto piksela, a algoritam potom samostalno klasificira preostale, precizno razlikujući tumorske od

zdravih regija. Time se značajno pojednostavljuje proces učenja i smanjuje potreba za opsežnim ručnim označavanjem, što je jedna od glavnih prepreka u primjeni dubokog učenja.