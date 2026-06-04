Saidou
Stiže prvi TikTok automobil, evo kad će biti predstavljen
Vlasnik TikToka, kineska tvrtka ByteDance, priprema ulazak u automobilsku industriju. U suradnji s proizvođačem automobila Seres razvija novi električni automobil koji bi na kinesko tržište trebao stići već ove godine.
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Riječ je o potpuno novoj automobilskoj marki koja će se oslanjati na ByteDanceovu platformu umjetne inteligencije Volcano Engine. Prvi model trebao bi biti crossover, odnosno kombinacija SUV-a i limuzine, a proizvodit će se u Seresovoj tvornici u Chongqingu, piše Revija HAK.
Posebnost vozila bit će snažna integracija umjetne inteligencije. ByteDanceova tehnologija trebala bi služiti kao svojevrsni digitalni mozak automobila, omogućujući napredno glasovno upravljanje, personalizirane postavke i niz drugih AI funkcija unutar kabine.
Za realizaciju projekta osnovana je nova tvrtka pod nazivom Saidou. Prema dostupnim informacijama, prvi model bit će ponuđen u potpuno električnoj izvedbi, ali i u verziji s produživačem dometa.
Predstavljanje automobila očekuje se do kraja godine, a projekt već izaziva veliko zanimanje javnosti te je već dobio nadimak "TikTok automobilom".
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