na albansko-grčkoj granici
VIDEO / Otkrivena najveća paukova mreža na svijetu - dom za više od 110.000 paukova
Ovo je prvi dokaz kolonijalnog ponašanja kod dviju uobičajenih vrsta pauka i vjerojatno predstavlja najveću paukovu mrežu na svijetu.
Oglas
Znanstvenici su otkrili više od 111.000 paukova koji napreduju u, čini se, najvećoj paukovoj mreži na svijetu, duboko u potpuno mračnoj špilji na albansko-grčkoj granici, piše euronews.
Studija, objavljena 17. listopada u časopisu "Subterranean Biology", otkrila je da "izvanredna" kolonija zauzima kolosalnu mrežu od 104 četvorna metra smještenu u tamnom dijelu špilje.
Scientists found the world’s largest spiderweb — 106 m² — inside a sulfur cave on the Albania-Greece border.— Science girl (@gunsnrosesgirl3) November 6, 2025
Over 111,000 spiders from two normally rival species live together to have formed this pic.twitter.com/WnSB5JUi9g
"Ovo je prvi dokaz kolonijalnog ponašanja kod dviju uobičajenih vrsta pauka i vjerojatno predstavlja najveću paukovu mrežu na svijetu, rekao je glavni autor istraživanja István Urák", izvanredni profesor biologije na mađarskom Sveučilištu Sapientia u Transilvaniji, Rumunjska.
"Priroda još uvijek skriva bezbroj iznenađenja za nas“, rekao je Urák za Live Science.
Gdje se nalazi golema kolonija paukova?
Ovaj "megalopolis“ paukova nalazi se u Špilji sumpora - špilji sa šupljinom nastalom djelovanjem sumporne kiseline, koja je oblikovana oksidacijom sumporovodika u podzemnim vodama.
🕷 Arachnophobe’s nightmare: world’s largest spider web discovered in cave on Albania–Greece border— NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2025
Scientists have found a true spider metropolis inside the Sulfur Cave — around 111,000 arachnids living within a web spanning 106 square meters.
The enormous structure stretches… pic.twitter.com/cYNn20LbVr
Iako su istraživači otkrili nove detalje o koloniji pauka u špilji, masivna mreža prvi put je uočena 2022. godine.
Analiza je otkrila da u koloniji dominiraju dvije vrste – Tegenaria domestica i Prinerigone vagans – s procijenjenih 69 000 odnosno 42 000 jedinki, što je potvrđeno DNK testiranjem.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas