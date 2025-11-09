Oglas

na albansko-grčkoj granici

VIDEO / Otkrivena najveća paukova mreža na svijetu - dom za više od 110.000 paukova

author
N1 Hrvatska
|
09. stu. 2025. 16:31
pauk, paukova mreža
Pixabay

Ovo je prvi dokaz kolonijalnog ponašanja kod dviju uobičajenih vrsta pauka i vjerojatno predstavlja najveću paukovu mrežu na svijetu.

Znanstvenici su otkrili više od 111.000 paukova koji napreduju u, čini se, najvećoj paukovoj mreži na svijetu, duboko u potpuno mračnoj špilji na albansko-grčkoj granici, piše euronews.

Studija, objavljena 17. listopada u časopisu "Subterranean Biology", otkrila je da "izvanredna" kolonija zauzima kolosalnu mrežu od 104 četvorna metra smještenu u tamnom dijelu špilje.

"Ovo je prvi dokaz kolonijalnog ponašanja kod dviju uobičajenih vrsta pauka i vjerojatno predstavlja najveću paukovu mrežu na svijetu, rekao je glavni autor istraživanja István Urák", izvanredni profesor biologije na mađarskom Sveučilištu Sapientia u Transilvaniji, Rumunjska.

"Priroda još uvijek skriva bezbroj iznenađenja za nas“, rekao je Urák za Live Science.

Gdje se nalazi golema kolonija paukova?

Ovaj "megalopolis“ paukova nalazi se u Špilji sumpora - špilji sa šupljinom nastalom djelovanjem sumporne kiseline, koja je oblikovana oksidacijom sumporovodika u podzemnim vodama.

Iako su istraživači otkrili nove detalje o koloniji pauka u špilji, masivna mreža prvi put je uočena 2022. godine.

Analiza je otkrila da u koloniji dominiraju dvije vrste – Tegenaria domestica i Prinerigone vagans – s procijenjenih 69 000 odnosno 42 000 jedinki, što je potvrđeno DNK testiranjem.

Teme
pauci pauk

