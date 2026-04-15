Aleksandar Vučić pozvao eurozastupnika Gozija na debatu: Spreman sam doći na N1 televiziju

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao je zastupnika u Europskom parlamentu Sandra Gozija na debatu koju bi organizirala N1 televizija.
"Pozivam gospodina Gozija na debatu, budući da je on izrazio želju da ide sa mnom na debatu upravo na TV N1. Prihvaćam s oduševljenjem baš na televiziji N1. Vjerujem da će nam uputiti poziv. Ako nam ne upute poziv, pokazat će se da su i gospodin Goci i ljudi s N1 lažovi, u što ja ne vjerujem. Nemoguće da je Gozi lažov. Evo, ja ga pozivam, spreman sam doći na televiziju N1", izjavio je Vučić.
Glavni tajnik Europske demokratske stranke i zastupnik u Europskom parlamentu Sandro Gozi ranije je pozvao predsjednika Srbije Aleksandra Vučića na pravu televizijsku debatu na N1.
"Spremni smo za otvorenu raspravu o slobodi, demokraciji i Europi, na neutralnoj platformi poput N1, pred neovisnim novinarima", rekao je Gozi ranije.
