Bivšem savjetniku ministra sigurnosti BiH zatvor zbog šverca droge

Cvijetić koji je dužnost savjetnika u Ministarstvu sigurnosti BiH obavljao za mandata Dragana Mektića uhićen je i optužen jer je bio pripadnikom organizirane kriminalne skupine koja se bavla preprodajom narkotika i cigareta. U toj je skupini bio i policajac MUP-a Republike Srpske Mladen Milovanović.