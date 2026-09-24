Ovo su nove cijene goriva? Evo koliko ćemo plaćati benzin i dizel

"Kočarica za jednu noć potroši 350 do 400 litara goriva. Za to vam treba da se pokrijete 100 kg liganja, nije neka zarada, ali gledajte moramo raditi. Neke dane kada je ulov slab se staje i ne izlazi jer ne pokrivamo troškove", rekao je predsjednik Ceha ribara Obrtničke komore Istarske županije Neven Lorencin.