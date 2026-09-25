Titov Galeb otegljen u Viktor Lenac: Sanacija štete 387.000 eura

Goran Kovacic/PIXSELL

Brod Galeb otegljen je u petak iz riječke luke u brodogradilište "Viktor Lenac" gdje će se popraviti šteta nastala u havariji u veljači ove godine, izvijestila je riječka Gradska upava, dodavši da će se nakon popravka broda obaviti finalni radovi na muzejskom postavu i pripreme za otvorenje.

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Brod je oštećen kada je u njega u veljači udario turski teretni brod prilikom isplovljavanja iz riječke luke te mu oštetio pramac.

Brodogradilište "Viktor Lenac" odabrano je za popravak temeljem provedenog postupka javne nabave, a stajat će 387.000 eura s PDV-om.

Kako je za nastalu štetu odgovoran drugi brod, troškovi popravka u potpunosti idu na teret osiguranja počinitelja nesreće, a ne iz gradskog proračuna, poručuju iz grada.

Očekuje se da će poprava trajati oko 30 dana, a otvaranje broda-muzeja za javnost planirano je krajem ove godine.

Radovi sanacije obuhvatit će zamjenu rebara, prirubnica, ormara priključka kopna, vodilica energetskih kabela, oštećenih dijelova vitla i konopa te sanaciju proboja oplate, popravak deformiranog sidrenog tunela i deformirane cijevi te oplate, popravak ograde i nosača bitvi.

U brodogradilištu će se izvesti i obvezni petogodišnji pregled oplate s mjerenjem debljina i obnovom antikorozivne zaštite, a to će sukladno ponudi brodogradilišta "Viktor Lenac" iznositi 471.000 eura s PDV-om.

Po završetku radova u brodogradilištu, brod će se vratiti u riječku luku, nakon čega slijedi ishodovanje svjedodžbe Hrvatskog registra brodova. Naime, nakon vezanja na mjestu trajnog veza u riječkoj luci na lukobranu slijede završni pregledi sigurnosti koje provodi Hrvatski registar brodova.