nakon burnih reakcija
HDZ o novom Maksimiru: "To nije konačni odabir. Osluškujemo, respektiramo reakciju građana"
HDZ se oglasio nakon burnih reakcija na pobjedničko rješenje za novi stadion Maksimir. Glavni tajnik stranke i zagrebački gradski zastupnik Krunoslav Katičić poručio je da predstavljeni projekt nije nužno konačan te da se u stranci "osluškuje" reakcija građana.
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"Rješenje za novi Maksimir? To nije konačni odabir, nego prijedlog žirija u kojem većinu čini arhitektonska struka. Građani su dobro kanalizirali što misle o njemu. Osluškujemo, respektiramo njihovu reakciju", rekao je Katičić na konferenciji za medije Kluba zastupnika HDZ-a. Njegovu je izjavu HDZ potom objavio i na službenom Facebook profilu.
Što službeno piše o pobjedničkom projektu?
Katičićeva tvrdnja da nije riječ o konačnom odabiru traži određeno pojašnjenje. Grad Zagreb objavio je rezultate međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja, a prvonagrađenim je proglašen rad talijanskog studija VG13 Architects Studio Associato, čiji su autori Tommaso Fantini i Alberto Rossi. Na natječaj je pristiglo 88 radova iz više od 20 zemalja.
Prema službenim informacijama, s autorima prvonagrađenog rada treba se ugovoriti izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Nakon odluke ocjenjivačkog suda predviđeno je upravo ugovaranje projektiranja novog stadiona, što znači da je pobjedničko rješenje trenutačna osnova za njegovu daljnju razradu.
To, međutim, ne znači da se tijekom projektiranja ne mogu dogoditi određene izmjene.
Postoji li mogućnost da se projekt promijeni?
Prema informacijama koje je objavio Index, a koje dolaze iz izvora bliskog jednom od dvojice investitora, pobjednički projekt ipak ne mora biti posljednja riječ. Vlada i Grad Zagreb, koji zajednički financiraju stadion, navodno imaju mogućnost odustati od postojećeg rješenja i pokrenuti novi postupak.
Prema tim informacijama, novi bi postupak mogao biti znatno kraći od upravo završenog međunarodnog natječaja, na koji je stiglo 88 radova. To bi teoretski omogućilo da se dođe do drukčijeg rješenja bez ponavljanja cijelog natječaja od početka.
No zasad je riječ samo o mogućnosti, a nema službene potvrde da su Vlada ili Grad Zagreb donijeli odluku o odustajanju od prvonagrađenog projekta.
Ako se ipak nastavi s pobjedničkim rješenjem, ono će se dalje razrađivati kroz idejni, glavni i izvedbeni projekt, pri čemu su određene izmjene moguće. Koliko bi eventualne promjene mogle biti velike, zasad nije poznato.
Prema službenom planu, uklanjanje postojećeg stadiona očekuje se 2027., dok bi radovi na novom stadionu trebali početi 2029. godine.
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