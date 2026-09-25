HDZ o novom Maksimiru: "To nije konačni odabir. Osluškujemo, respektiramo reakciju građana"

"Rješenje za novi Maksimir? To nije konačni odabir, nego prijedlog žirija u kojem većinu čini arhitektonska struka. Građani su dobro kanalizirali što misle o njemu. Osluškujemo, respektiramo njihovu reakciju", rekao je Katičić na konferenciji za medije Kluba zastupnika HDZ-a. Njegovu je izjavu HDZ potom objavio i na službenom Facebook profilu.