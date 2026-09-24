Oporba podržala veće braniteljske mirovine. Izbila žestoka rasprava, neki su bili i na rubu suza

''Što smo mi dopustili da nam Judini sinovi naprave? Da nam opljačkaju zemlju, da mafija pali smeće, da nam otmu državu za koju si i ti, Ćipe (Stipo Mlinarić), robijao. Naš nas ego sprječava da vodimo Hrvatsku, koju sigurno ne bi prepustili u ruke mafijašima jer bi se prije pobili s njima. Prokleti ego'', rekao je Miletić na rubu suza.