veliki požar
VIDEO / Drama kod grčkog otoka: Planuo brod, spašeno 29 osoba
Dramatične scene na moru kod popularnog grčkog otoka Mykonosa: na teretnom brodu pod grčkom zastavom u petak ujutro izbio je veliki požar. Srećom, svih 29 osoba koje su se nalazile na brodu sigurno je evakuirano i nitko nije ozlijeđen.
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Požar je izbio na brodu Blue Carrier 2, koji je plovio sjeverno od Mykonosa i istočno od otoka Andros, na svojoj redovnoj ruti. Prema informacijama grčkih vlasti, na brodu je bilo 28 članova posade te jedan vozač kamiona koji je putovao kao putnik.
Nešto nakon 11:20 potvrđeno je da su svi evakuirani preuzeti na brod Grčke obalne straže, koji ih je potom prevezao prema obližnjem otoku Tinosu.
Prema priopćenju operatera broda, tvrtke Attica Group, požar je izbio u 8:57, i to na kamionu parkiranom u četvrtoj brodskoj garaži. Blue Carrier 2 u trenutku požara prevozio je ukupno 166 kamiona i 29 automobila.
Posada je odmah aktivirala sigurnosne protokole i pokušala staviti požar pod nadzor koristeći opremu na brodu. Istodobno su obaviještene nadležne službe, nakon čega je provedena organizirana evakuacija svih osoba na brodu.
A Fire broke out on the Greek-flagged car ferry Blue Car Carrier II north of Mykonos.— Clash Report (@clashreport) September 25, 2026
The vessel had 29 people on board and nearly 200 trucks and cars.
No injuries were reported, and passengers were being transferred to the nearby island of Tinos. pic.twitter.com/Mmv80IRuqX
Snimke velikog požara ubrzo su se proširile društvenim mrežama.
Na mjesto događaja upućene su brojne spasilačke i vatrogasne ekipe. Intervenirala su četiri patrolna broda Grčke obalne straže, dva brza vatrogasna broda koja su stigla iz Sirosa i Lavriona, vatrogasni brod, dva tegljača, privatna plovila te brodovi koji su se u trenutku incidenta zatekli u blizini.
Iz Pireja je prema području požara upućen i spasilački tegljač Aigaion Pelagos, dug oko 70 metara i opremljen za gašenje požara i operacije spašavanja.
Blue Carrier 2 izgrađen je 1997. godine. Dug je oko 162,5 metara, a njegova bruto tonaža iznosi 23.986 tona.
Uzrok požara zasad nije službeno potvrđen, a nadležne službe trebale bi utvrditi kako je došlo do zapaljenja kamiona u brodskoj garaži.
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