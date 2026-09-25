Na Policijskoj akademiji prisegnulo 670 mladih policajki i policajaca

"To govori o tome kako se policija mijenja. Mijenja se način obrazovanja, mijenjaju se potrebe službe, ide se u korak s vremenom, ali ono što ostaje jest odgovornost koju nosi policijska odora. Pred vama je odgovoran poziv, požrtvovan svakodnevni rad, a osobna odricanja prije će biti pravilo, nego izuzetak. Zato možete biti ponosni na sebe, a svi mi ovdje danas smo ponosni na vas", poručio je Milina mladim policajcima i policajkama.