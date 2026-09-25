Došao i Božinović
Na Policijskoj akademiji prisegnulo 670 mladih policajki i policajaca
Na Policijskoj akademiji u Zagrebu u petak je prisegnulo 670 policajki i policajaca, a na svečanosti završetka školovanja 21. naraštaja policije, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović kazao je da policijski posao nije samo zanimanje nego poziv.
Glavni ravnatelj policije Nikola Milina rekao je mladim policajcima da od danas počinje njihov profesionalni put.
Milina: Služba se modernizira, ali ostaje odgovornost koju nosi policijska odora
"Prije 36 godina, postrojavanjem prvog hrvatskog redarstvenika i osnivanjem jedinica Specijalne policije, započele su naše kolege. Oni su nas zadužili, a mi ih se s ponosom sjećamo i odajemo im počast, neumorno prenoseći istinu o stvaranju hrvatske policije i njezinoj ulozi danas. Od danas to činite i vi. Svečanom prisegom postajete jedni od nas i stavljate se na raspolaganje Domovini", poručio je Milina te istaknuo da od danas počinje njihov profesionalni put.
Ova je generacija školovanje završila po novom strukovnom kurikulumu i modularnom obliku nastave, koja se, osim u Zagrebu, održavala i u obučnim centrima u Kuparima i Valbandonu. Dio polaznika stručnu je praksu proveo na ispomoći u Policijskoj upravi zagrebačkoj, na graničnim prijelazima i u matičnim policijskim upravama, izvijestili su iz Ravnateljstva policije.
"To govori o tome kako se policija mijenja. Mijenja se način obrazovanja, mijenjaju se potrebe službe, ide se u korak s vremenom, ali ono što ostaje jest odgovornost koju nosi policijska odora. Pred vama je odgovoran poziv, požrtvovan svakodnevni rad, a osobna odricanja prije će biti pravilo, nego izuzetak. Zato možete biti ponosni na sebe, a svi mi ovdje danas smo ponosni na vas", poručio je Milina mladim policajcima i policajkama.
Polaznici su tijekom školovanja sudjelovali i u sportskim i kulturnim događanjima, obilježavanju važnih obljetnica Domovinskog rata, promidžbenim aktivnostima te međunarodnim programima.
Božinović: Današnja prisega je mnogo više od svečanosti
Ministar Božinović naglasio je da je prisega policajca više od svečanosti te da predstavlja obvezu budućih policijskih službenika da postupaju zakonito i profesionalno.
"Današnja prisega je mnogo više od svečanosti. Ona je obveza da ćete postupati zakonito, profesionalno i odgovorno, da ćete poštovati dostojanstvo svakog čovjeka, štititi prava građana, pomoći i onome kojem je pomoć potrebna i odlučno postupiti onda kad je to nužno", rekao je.
Istaknuo je i da policijski posao nije samo zanimanje nego poziv.
"Nositi policijsku odoru znači pripadati sustavu koji svakoga dana štiti ono što je ljudima najvrijednije, njihove živote, njihove obitelji, njihove domove, njihovu sigurnost i njihov osjećaj da mogu mirno živjeti u svojoj zemlji. To je velika čast", poručio je Božinović.
Među 670 polaznica i polaznika koji su položili prisegu, njih 46 školovanje je završilo s izvrsnim uspjehom, odnosno prosjekom 5,0.
"Povjerenje građana ne dobiva se prisegom, ono se zaslužuje svakog dana. Vjerujem da ćete svojim radom pokazati da je u hrvatsku policiju stigla generacija koja je spremna tu odgovornost preuzeti", zaključio je ministar.
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