Drito: Neka Tomašević pokaže svoju platnu listu

Drito podsjeća i da je u rujnu 2025. Tomašević je "po hitnom postupku" predložio povećanje svoje plaće i plaća najviših gradskih rukovoditelja. Njegov koeficijent povećan je na najviši iznos dopušten zakonom čime mu je plaća porasla za oko 300 eura neto na mjesec, a za pročelnike i njihove zamjenike koeficijenti su rasli približno 16 posto, ističu.