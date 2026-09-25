PROZVALI GRADONAČELNIKA
Drito: Neka Tomašević pokaže svoju platnu listu
Stranka Drito u petak je pozvala zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića da objavi svoju platnu listu te podsjetila je u rujnu prošle godine gradonačelnik "po hitnom postupku" predložio povećanje svoje plaće i plaća najviših gradskih rukovoditelja.
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U Dritu navode da je uoči štrajka radnika ZET-a i Zagrebačkog holdinga najavljenog za ponedjeljak, Grad Zagreb objavio platne liste vozača i komunalnih radnika te da su na prikazane iznose utjecali noćni rad, rad nedjeljom, prekovremeni sati, naknade za prijevoz te porezne olakšice.
Ako građani trebaju vidjeti koliko primaju radnici, trebaju vidjeti i koliko primaju oni koji upravljaju Gradom, poručili su iz te stranke.
Drito podsjeća i da je u rujnu 2025. Tomašević je "po hitnom postupku" predložio povećanje svoje plaće i plaća najviših gradskih rukovoditelja. Njegov koeficijent povećan je na najviši iznos dopušten zakonom čime mu je plaća porasla za oko 300 eura neto na mjesec, a za pročelnike i njihove zamjenike koeficijenti su rasli približno 16 posto, ističu.
Dodaju da su povećani i koeficijenti pomoćnika pročelnika, voditelja i viših savjetnika, a gradonačelnik je tada najavio i povećanje plaća članovima uprava Holdinga, ZET-a i Zagrebačkog velesajma oko 30 posto.
"Pozivamo Tomaševića da objavu svoju platnu listu za isti mjesec za koji je Grad pokazao obračune radnika"
Nakon toga je, kako ističu, njegova Skupštinska većina profesionalizirala dužnost potpredsjednice Gradske skupštine za Marinu Ivandić iz redova njegove stranke, pa je i ona dobila plaću iz gradskog proračuna – prema javno iznesenim podacima, oko 3.600 eura neto mjesečno.
"Zato pozivamo Tomaševića da objavi svoju platnu listu za srpanj 2026., isti mjesec za koji je Grad pokazao obračune radnika. Neka se vide osnovna plaća, dodaci i ukupna isplata. Pozivamo također na javnu objavu platnih lista dogradonačelnika Luke Korlaeta i dogradonačelnice Danijele Dolenec, svih pročelnika i njihovih zamjenika, članova uprave ZET-a i Holdinga te plaćene potpredsjednice Gradske skupštine Marine Ivandić, članice stranke Možemo", poručuje Drito.
Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević danas je na pitanje novinara odgovorio da su plaće u Zagrebačkom holdingu i Gradskoj upravi javno objavljene. Takva smo Gradska uprava, transparentni smo oko svega i svačija plaća je javno dostupna, kazao je Tomašević.
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