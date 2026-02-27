Oglas

SMETA MU SPOMENIK

Bizaran napad Milorada Dodika na austrougarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda

N1 Info
27. velj. 2026. 21:40
Odluka Gradskog vijeća grada Sarajeva o postavljanju spomenika austrougarskom prestolonasljedniku Franji Ferdinandu i njegovoj supruzi Sofiji kod Latinske ćuprije u Sarajevu razbjesnila je Milorada Dodika, predsjednika SNSD-a.

"Franjo Ferdinand nije bio nikakav 'mirotvorac', već jedan od predstavnika austrougarske okupacijske sile pod čijom su čizmom narodi u BiH, a posebno Srbi živjeli bez slobode i političkih prava. Inzistirati na vraćanju spomenika okupatoru, a istovremeno ignorirati stradanje srpskog naroda kroz vijekove, jasna je poruka da je tuđa vlast i tutorstvo poželjnije od slobode", izjavio je Dodik za Srnu, prenosi RTRS.

Naveo je da su pripadnici pokreta "Mlada Bosna", osim ideje o slobodi, ustali protiv imperije i naglasio da je Gavrilo Princip bio nacionalist, ali ne i šovinist te da su njegov pucanj u Franju Ferdinanda 1914. godine "desetljećima poštovali i muslimani i Hrvati u BiH".

Dodik tvrdi da su najglasniji zagovornici ovakvih inicijativa oni koji su navikli da "vežu konja gdje im aga kaže" i najspremniji su držati lekcije Republici Srpskoj o "europskim vrijednostima", a zapravo promoviraju narativ po kojem su srpske žrtve nevidljive, a okupatori slavni.

Optužio je Sarajevo da uvijek bira simbole imperije i okupacije.

