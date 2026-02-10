"Pozivamo Europsku uniju da se uozbilje, poslat ćemo i njima ove dokumente da shvate da imamo ozbiljan i kontinuiran napad na ustavni poredak BiH. Mi ćemo s tim izaći na kraj, ali su svi inertni i šute i najmanje mi smeta što on (Dodik) provocira u javnom prostoru i to on radi godinama, ali ovo je o čemu ja danas govorim mnogo ozbiljnije i traži isti takav pristup s naše strane"", kazao je Konaković.