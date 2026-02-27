Oglas

"nepovredivost doma"

Policija naložila Kelemincu da promijeni mjesto prosvjeda protiv Dežulovića

author
N1 Info
|
27. velj. 2026. 20:20
14.02.2026., Zagreb - Okupljanje clanova A-HSP-a pod vodstvom Drazena Keleminca uoci javnog skupa ispred sredisnjice HDZ-a. Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Policija je naložila A-HSP prava da promijeni mjesto prosvjednog skupa protiv novinara i kolumnista Borisa Dežulovića, s objašnjenjem da se adresa Dežulovićevih roditelja “ne može smatrati prikladnim prostorom” niti se “ne ostvaruje svrha prosvjeda“

Oglas

Splitska policija naložila je Autohtonoj – Hrvatskoj stranci prava da promijeni mjesto prosvjednog skupa protiv kolumnista, novinara i pisca Borisa Dežulovića, s objašnjenjem da se adresa Dežulovićevih roditelja “ne može smatrati prikladnim prostorom”, stoji u službenoj policijskoj obavijesti koje su Novosti dobile na uvid. Prosvjed je, da podsjetimo, predviđen za subotu u 11 sati.

“Provjerama je utvrđeno, a sukladno javno dostupnim informacijama cijenimo da ste i sami upoznati kako na navedenoj adresi ne živi osoba prema kojoj su usmjereni ciljevi prosvjednih aktivnosti, pa se održavanjem ovog mirnog okupljanja i javnog prosvjeda na toj adresi ne ostvaruje svrha prosvjeda”, stoji u dopisu Splitsko-dalmatinske policijske uprave A-HSP-u, u kojemu se dodaje kako “postoje utemeljeni razlozi da će prosvjed uznemiriti druge osobe/obitelji koje tamo žive, a većinom se radi o posebno ranjivoj skupini osoba starije životne dobi”.

“Slijedom navedenog, ova policijska uprava (…) poziva organizatora da odredi drugo mjesto za održavanje mirnog okupljanja i javnog prosvjeda i o tome dostavi nadopunjenu i izmijenjenu prijavu javnog okupljanja s podacima o točno određenom drugom mjestu održavanja”, stoji također u dopisu koji je A-HSP-u, prema informaciji iz zaglavlja poslan u četvrtak, 26. veljače.

Odluka MUP-a o prosvjedu pred stanom u kojem žive roditelji Borisa Dežulovića

Do trenutka pisanja ove vijesti, nema informacija da je A-HSP odredio drugo mjesto i to propisno prijavio policiji.

Iz ove informacije slijedi da će pokušaj A-HSP-a da održi prosvjed ondje gdje ga je i najavio, pred kućom roditelja Borisa Dežulovića, biti kršenje policijskog naloga, tim više što policija u dopisu naglašava kako je najava prosvjeda “izazvala interes javnosti, a među stanarima zgrade osjećaj uznemirenosti, straha i bojazni za osobnu sigurnosti i zdravlje, zbog čega je više osoba izrazilo ozbiljnu zabrinutost”.

Policija u dopisu naglašava kako se njezinim nalogom “ne sprječava i ne dovodi u pitanje povreda prava organizatora na mirno okupljanje i javni prosvjed, već se traži razmjernost radi osiguranja prava i sloboda drugih osoba, uključujući i pravo na privatnost, nepovredivost i mirno uživanje doma.”

Podsjetimo, nakon što je A-HSP najavila da će pred kućom roditelja Borisa Dežulovića prosvjedovati zbog Dežulovićeva navodnog neprijateljstva prema Hrvatskoj, što su “argumentirali” izmišljenim i bizarnim, ali očigledno zlonamjernim optužbama, Boris Dežulović i njegova sestra Branka zatražili su zabranu skupa i podnijeli kaznenu prijavu protiv A-HSP i njezinog predsjednika Dražena Keleminca.

Teme
A-HSP Boris Dežulović Dražen Keleminec Operacija Boris Dežulović

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ