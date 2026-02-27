Policija naložila Kelemincu da promijeni mjesto prosvjeda protiv Dežulovića

Policija je naložila A-HSP prava da promijeni mjesto prosvjednog skupa protiv novinara i kolumnista Borisa Dežulovića, s objašnjenjem da se adresa Dežulovićevih roditelja “ne može smatrati prikladnim prostorom” niti se “ne ostvaruje svrha prosvjeda“
Splitska policija naložila je Autohtonoj – Hrvatskoj stranci prava da promijeni mjesto prosvjednog skupa protiv kolumnista, novinara i pisca Borisa Dežulovića, s objašnjenjem da se adresa Dežulovićevih roditelja “ne može smatrati prikladnim prostorom”, stoji u službenoj policijskoj obavijesti koje su Novosti dobile na uvid. Prosvjed je, da podsjetimo, predviđen za subotu u 11 sati.
“Provjerama je utvrđeno, a sukladno javno dostupnim informacijama cijenimo da ste i sami upoznati kako na navedenoj adresi ne živi osoba prema kojoj su usmjereni ciljevi prosvjednih aktivnosti, pa se održavanjem ovog mirnog okupljanja i javnog prosvjeda na toj adresi ne ostvaruje svrha prosvjeda”, stoji u dopisu Splitsko-dalmatinske policijske uprave A-HSP-u, u kojemu se dodaje kako “postoje utemeljeni razlozi da će prosvjed uznemiriti druge osobe/obitelji koje tamo žive, a većinom se radi o posebno ranjivoj skupini osoba starije životne dobi”.
“Slijedom navedenog, ova policijska uprava (…) poziva organizatora da odredi drugo mjesto za održavanje mirnog okupljanja i javnog prosvjeda i o tome dostavi nadopunjenu i izmijenjenu prijavu javnog okupljanja s podacima o točno određenom drugom mjestu održavanja”, stoji također u dopisu koji je A-HSP-u, prema informaciji iz zaglavlja poslan u četvrtak, 26. veljače.
Odluka MUP-a o prosvjedu pred stanom u kojem žive roditelji Borisa Dežulovića
Do trenutka pisanja ove vijesti, nema informacija da je A-HSP odredio drugo mjesto i to propisno prijavio policiji.
Iz ove informacije slijedi da će pokušaj A-HSP-a da održi prosvjed ondje gdje ga je i najavio, pred kućom roditelja Borisa Dežulovića, biti kršenje policijskog naloga, tim više što policija u dopisu naglašava kako je najava prosvjeda “izazvala interes javnosti, a među stanarima zgrade osjećaj uznemirenosti, straha i bojazni za osobnu sigurnosti i zdravlje, zbog čega je više osoba izrazilo ozbiljnu zabrinutost”.
Policija u dopisu naglašava kako se njezinim nalogom “ne sprječava i ne dovodi u pitanje povreda prava organizatora na mirno okupljanje i javni prosvjed, već se traži razmjernost radi osiguranja prava i sloboda drugih osoba, uključujući i pravo na privatnost, nepovredivost i mirno uživanje doma.”
Podsjetimo, nakon što je A-HSP najavila da će pred kućom roditelja Borisa Dežulovića prosvjedovati zbog Dežulovićeva navodnog neprijateljstva prema Hrvatskoj, što su “argumentirali” izmišljenim i bizarnim, ali očigledno zlonamjernim optužbama, Boris Dežulović i njegova sestra Branka zatražili su zabranu skupa i podnijeli kaznenu prijavu protiv A-HSP i njezinog predsjednika Dražena Keleminca.
