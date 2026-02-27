Policija naložila Kelemincu da promijeni mjesto prosvjeda protiv Dežulovića

“Provjerama je utvrđeno, a sukladno javno dostupnim informacijama cijenimo da ste i sami upoznati kako na navedenoj adresi ne živi osoba prema kojoj su usmjereni ciljevi prosvjednih aktivnosti, pa se održavanjem ovog mirnog okupljanja i javnog prosvjeda na toj adresi ne ostvaruje svrha prosvjeda”, stoji u dopisu Splitsko-dalmatinske policijske uprave A-HSP-u, u kojemu se dodaje kako “postoje utemeljeni razlozi da će prosvjed uznemiriti druge osobe/obitelji koje tamo žive, a većinom se radi o posebno ranjivoj skupini osoba starije životne dobi”.