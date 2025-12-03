Oglas

Češki briljantan megaprojekt će povezati Hrvatsku i Srbiju sa sjeverom Europe?

N1 BiH
03. pro. 2025. 16:37
Češka se nalazi u srcu Europe i mjesto je gdje izviru dvije velike rijeke, Odra i Laba. Malo južnije, blizu češke granice, teče Dunav, druga najveća plovna rijeka u Europi.

S izvorima u njemačkoj Schwarzwaldu, povezuje središnju Europu s Crnim morem.

Češki plan je iskopati novi kanal koji će povezati ove tri rijeke i stvoriti jedinstvenu mrežu plovnih putova. Ako se ovaj ambiciozni projekt završi, bit će povezani Crno more, Baltičko more i Sjeverno more.

Povezat će se 12 zemalja

Također, bit će povezano 12 europskih zemalja. Njemačka, Poljska, Češka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Rumunjska, Moldavija i Ukrajina.

Kao zemlja bez izlaza na more, Češka smatra ovaj projekt izuzetno važnim jer će joj omogućiti pristup globalnom tržištu, povezujući je s tri glavne luke: Hamburgom u Njemačkoj, Schiechenom u Poljskoj i Brailom u Rumunjskoj.

