Češki briljantan megaprojekt će povezati Hrvatsku i Srbiju sa sjeverom Europe?

Češka se nalazi u srcu Europe i mjesto je gdje izviru dvije velike rijeke, Odra i Laba. Malo južnije, blizu češke granice, teče Dunav, druga najveća plovna rijeka u Europi.
Oglas
S izvorima u njemačkoj Schwarzwaldu, povezuje središnju Europu s Crnim morem.
Češki plan je iskopati novi kanal koji će povezati ove tri rijeke i stvoriti jedinstvenu mrežu plovnih putova. Ako se ovaj ambiciozni projekt završi, bit će povezani Crno more, Baltičko more i Sjeverno more.
Povezat će se 12 zemalja
Također, bit će povezano 12 europskih zemalja. Njemačka, Poljska, Češka, Austrija, Slovačka, Mađarska, Hrvatska, Srbija, Bugarska, Rumunjska, Moldavija i Ukrajina.
Kao zemlja bez izlaza na more, Češka smatra ovaj projekt izuzetno važnim jer će joj omogućiti pristup globalnom tržištu, povezujući je s tri glavne luke: Hamburgom u Njemačkoj, Schiechenom u Poljskoj i Brailom u Rumunjskoj.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas