Borna Sor: Fašizam nam ne dolazi s čakijom u zubima, nego s leptirmašnom oko vrata



Fašizam nam ne dolazi s čakijom u zubima, nego s leptirmašnom oko vrata. Ne obučen u crnu uniformu, nego skupo odjelo. Ne s agresivom u glasu, nego hipnotizirajućom mantrom koju šire deseci "nezavisnih" stručnjaka, influencera i PR sauronovih usta - kako je sve u redu. Nema ničeg za vidjet. U sigurnim ste rukama. Nikad nije bilo bolje", zaključio je u objavi Borna Sor.

