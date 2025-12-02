Družba sestara milosrdnica se oglasila o slučaju časne sestre

Dusko Jaramaz/PIXSELL/Ilustracija

Nakon što je policija u ponedjeljak rasvijetlila navodni napad na časnu sestru u Zagrebu, oglasio se i red iz kojeg ona dolazi. U priopćenju Družbe sestara milosrdnica sv. Vinka Paulskoga - Zagreb redovnice su zahvalile službama na pomoći.

Naime, 28. studenoga je objavljena informacija o napadu na časnu sestru koja je ozlijeđena oštrim predmetom. Policiju je alarmiralo osoblje KB Sestre milosrdnice te je provedeno kriminalističko istraživanje.

Javnost je nakon četiri dana dočekala potpunu informaciju te je objavljeno da časna sestra nije napadnuta, već da se sama ozlijedila, a potom lažno prijavila napad.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Nakon što je provedeno kriminalističko istraživanje i službeno utvrđene sve činjenice i okolnosti ozljeđivanja sestre, ovime sestre milosrdnice sv. Vinka Paulskoga Provincije Bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije iz Zagreba zahvaljuju svim uključenim službama, osobito medicinskom osoblju i policiji na pomoći i suradnji.

Ukazujući na važnost zaštite dostojanstva i integriteta svake osobe Provincija i Družba iskazuju svoju blizinu i podršku te spremnost na svaku daljnju pomoć sestri Mariji i pozivaju na razumijevanje i zajedništvo u molitvi."

