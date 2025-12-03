VIDEO / Pogledajte trenutak kada je Putin zaprijetio Europi: Upotrijebio je jednu rusku riječ

Predsjednik Vladimir Putin upozorio je u utorak europske sile da, ako započnu rat s Rusijom, Moskva je spremna boriti se i da bi poraz europskih sila bio toliki da ne bi ostalo nikoga s kim bi se čak moglo pregovarati o mirovnom sporazumu.
Oglas
Gotovo četiri godine nakon početka rata u Ukrajini, najsmrtonosnijeg sukoba u Europi od Drugog svjetskog rata, Rusiji nije uspjelo osvojiti tu znatno manju susjednu zemlju koju su podupirale europske sile i Sjedinjene Države. Ukrajina i europske sile više su puta upozorile da bi Putin, ako pobijedi u ratu u Ukrajini, mogao napasti i neku članicu NATO-a - tvrdnju koju je Putin više puta odbacio kao besmislicu.
Na pitanje novinara o izjavama u ruskim medijima da je mađarski ministar vanjskih poslova Peter Szijjarto upozorio da Europa priprema rat protiv Rusije, Putin je rekao da Rusija ne želi rat s Europom.
"Ako Europa odjednom poželi započeti rat s nama i započne ga“, rekao je Putin, onda bi to za Europu završilo tako brzo da Rusija ne bi imala s kim pregovarati. Putin je upotrijebio rusku riječ za "rat“. Također je sugerirao da rat u Ukrajini nije bio pravi rat te da Rusija djeluje na "kirurški" način koji se ne bi ponovio u izravnom sukobu s europskim silama, piše Reuters.
‼️: Russia—Ukraine Peace deal FALLS APART— Diligent Denizen 🇺🇸 (@DiligentDenizen) December 2, 2025
President Putin says Europe sabotaged a peace deal intentionally and warns:
"If Europe wants a war with us and starts it, a situation may quickly arise where there is no one left for us to negotiate with" 👀pic.twitter.com/y99jDH3v6A
Putin je poslao desetke tisuća vojnika u Ukrajinu u veljači 2022., što je izazvalo najveći sukob između Rusije i Zapada od najdubljih dana Hladnog rata.
Američki dužnosnici kažu da je u ratu ubijeno više od 1,2 milijuna ruskih i ukrajinskih vojnika. Ni Ukrajina ni Rusija ne otkrivaju svoje gubitke.
Putin je optužio europske sile da ometaju pokušaje američkog predsjednika Donalda Trumpa da okonča rat u Ukrajini tako što iznose prijedloge za koje znaju da će Moskvi biti „apsolutno neprihvatljivi”, kako bi potom mogli optužiti Rusiju da ne želi mir.
Putin je rekao da su se europske države same isključile iz mirovnih pregovora o Ukrajini prekidajući kontakte s Rusijom, dodavši: "Oni su na strani rata.” Također je zaprijetio da će Ukrajini odsjeći pristup moru kao odgovor na napade dronovima na tankere ruske "sjene flote” u Crnom moru.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas