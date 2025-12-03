VIDEO / Pogledajte trenutak kada je Putin zaprijetio Europi: Upotrijebio je jednu rusku riječ

"Ako Europa odjednom poželi započeti rat s nama i započne ga“, rekao je Putin, onda bi to za Europu završilo tako brzo da Rusija ne bi imala s kim pregovarati. Putin je upotrijebio rusku riječ za "rat“. Također je sugerirao da rat u Ukrajini nije bio pravi rat te da Rusija djeluje na "kirurški" način koji se ne bi ponovio u izravnom sukobu s europskim silama, piše Reuters .