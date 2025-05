Čović: Jedino rješenje za BiH su tri jedinice. Nikšić: Nikad nećemo pristati na to

Podijeli :

Armin Durgut/PIXSELL

Čelnik SDP BiH i premijer Federacije BiH Nermin Nikšić odbacio je u četvrtak prijedlog predsjednika HDZ BiH Dragana Čovića da se problemi u njihovoj zemlji pokušaju riješiti kroz model koji bi podrazumijevao uspostavu tri federalne jedinice.

Čović je tu zamisao aktualizirao u intervjuu koji je ranije ovog tjedna objavio Hrvatski tjednik kazavši kako je isključivo federalizam budućnost BiH.

“Ako imate tri federalne jedinice, riješili ste apsolutno sve. Sve presude Suda u Strasbourgu bile bi provedene, a put prema EU otvoren. Imali bismo u toj strukturi diskontinuitet teritorija, a rješenja bi slijedila ekonomsku, gospodarsku, prometnu i infrastrukturnu logiku. Na temelju toga postojale bi tri federalne jedinice, prepoznatljive s većinama bošnjačke, srpske i hrvatske strukture. Naravno da je to budućnost. Zašto bi bila dva entiteta plus distrikt Brčko, i još u Federaciji BiH deset županija”, kazao je Čović koji je uz to predbacio bošnjačkim političkim strukturama da su suodgovorne za sadašnju političku krizu, posebice stoga jer godinama odbijaju dogovor o izmjenama izbornog zakona kako bi se zaštitili interesi Hrvata.

Taj je Čovićev istup potaknuo broje osude na njegov račun kako iz vladajućih tako i iz oporbenih stranaka s bošnjačkim predznakom.

Nikšić čija je stranka u koaliciji s HDZ-om na razini države i u Federaciji BiH u četvrtak je odbacio Čovićeve prijedloge.

“Na to nećemo nikada pristati”, kazao je u novinarima u Sarajevu.

Dodao je da sada svi iskazuju svoje želje pa tako i Bošnjaci imaju svoje koje drugi smatraju neprihvatljivima.

“Mi želimo vidjeti Bosnu i Hercegovinu kao državu s jednim predsjednikom, jednom vladom, jednim parlamentom, na državnim i lokalnim razinama. Pošto svi imamo nekakve želje koje se ne mogu ostvariti, trebamo tražiti kompromis, razgovarati, doći do onoga gdje bi bili podjednako svi nezadovoljni ili podjednako svi zadovoljni. Naravno, nama je Bosna i Hercegovina iznad svega”, kazao je Nikšić.

Čelnik bosanskih Srba Milorad Dodik je ranije tijekom dana ustvrdio kako nema nikakve razlike između Nikšića koji je na čelu SDP-a i onih koji vode bošnjačke nacionalne stranke odnosno kako svi zapravo žele unitarnu državu u kojoj bi Bošnjaci dominirali a međunarodna ih zajednica u tome podupire.

Kazao je kako im je jedini cilj ukinuti Republiku Srpsku pa smatra da je zbog toga opstanak BiH nemoguć osim ukoliko se svi ne vrate “izvornom Daytonu”.

