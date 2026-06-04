Obavijest za vozače: Od danas nema prolaza ovim dijelom Zagreba

Od blagdana Tijelova u četvrtak, 4.lipnja, do nedjelje navečer, 7. lipnja Slavonska avenija ponovno će biti zatvorena za sav promet zbog uklanjanja sjeverne strane Vjesnikova nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjne aktivnosti i dio najviših etaža završio na podvožnjaku, izvjestio je novinare ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Bačić.