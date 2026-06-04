Potvrdio ministar
Obavijest za vozače: Od danas nema prolaza ovim dijelom Zagreba
Zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od četvrtka ujutro do nedjelje navečer u potpunosti se zatvara i podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu radi sveopće sigurnosti prometa i ljudi, potvrdio je potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić.
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Zbog uklanjanja sjevernog dijela Vjesnikova nebodera od četvrtka ujutro do nedjelje navečer u potpunosti se zatvara i podvožnjak i Slavonska avenija na tom dijelu radi sveopće sigurnosti prometa i ljudi, potvrdio je u utorak potpredsjednik Vlade i ministar Branko Bačić.
Od blagdana Tijelova u četvrtak, 4.lipnja, do nedjelje navečer, 7. lipnja Slavonska avenija ponovno će biti zatvorena za sav promet zbog uklanjanja sjeverne strane Vjesnikova nebodera kako bi se izbjegle sve moguće nepoželjne aktivnosti i dio najviših etaža završio na podvožnjaku, izvjestio je novinare ministar prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine Bačić.
"Dakle, bit će zatvorena cijela Slavonska. Nema „bypassa” jer bi Grad Zagreb, dok bi uspostavio novu regulaciju, praktično potrošio više od pola predviđenog roka. Bit će ta četiri dana zatvorena Slavonska u potpunosti. Riješit će se drugačijim načinom sam promet”, pojasnio je ministar.
Dodao je kako će tijekom uklanjanja sjevernog dijela sjeverne fasade nebodera biti postavljena svojevrsna gumena zavjesa koja će spriječiti da eventualno neki dio građevinskog otpada ne završi tamo gdje ne bi smio.
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